Найдена самая громкая птица в мире

Совместное исследование американских и бразильских учёных позволило определить самую громкую птицу на планете. Претендентов на это звание было двое — крикливая сорокопутовая пиха и одноусый звонарь.

Биологи измерили громкость звуков, которые издают пернатые. Для чистоты эксперимента выбрали не одну птицу, а 11. Победителем оказался самец одноусого звонаря — его громкость составила целых 125,4 Дб. Крик пташки сильнее ударов отбойного молотка, составляющих 120 Дб. Болевой порог громкости для человеческого слуха — 130–140 Дб.

Сорокопутовая пиха заняла почётное второе место, издав крик силой в 116 Дб

Одноусый звонарь — дальний родственник воробьёв, так как входит в семейство Воробьиных. Это небольшая птичка, весом менее 250 грамм. Особенность вида — вырост на клюве, напоминающий длинный ус. Издавать громкие звуки пернатому помогает строение тела — у звонаря развитые мышцы живота и широко открывающийся клюв.

: zoobusiness.kiev.ua