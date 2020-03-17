Без Конституції і самообману

Вибачте, що знову виконую арію папугу, але наші зойки з приводу переробки Конституції та іншого абсолютно зайві: вони захопили владу давно, що добром за законом не підуть, було зрозуміло давно, просто чомусь більшість пристойних людей боялися зізнатися собі в цьому і назвати речі своїми іменами.

Тепер зробити це стало набагато легше, чи не правда?

Тому смиренно повторю те, що вперше сказав 14 років тому, після поліцейського розгону першого “Маршу незгодних”: у влади в Росії – хунта.

Ну, хунта і хунта – не ми перші, не ми останні.

При хунті цілком можна тихо жити збоку.

Можна вбудуватися і заслужити пайок підвищеної жирності.

Можна поїхати (після кінця пандемії).

Можна боротися, але – твердо віддаючи собі звіт в тому, що вони можуть зробити з тобою все, що завгодно.

Варіанти, коротше, є на будь-який смак і темперамент, але от єдине, чого не слід робити точно – це морочити собі голову!

Ще раз, повільно.

У Росії немає легітимної влади – немає вже давно, а з весни 2012-го і поготів. У Росії немає парламенту. І Терешкова ця, і Клішас цей не представляють нікого, крім хунти. Закони, прийняті ними, після падіння хунти будуть мати таку ж юридичну силу, як всі нацистські закони до літа 1945 року.

Були при Гітлері і свої зорькины, і свої соловйови, але все це не мало відношення ні до суду, ні до свободи слова, і всі все розуміли. Розуміли аналогію і ми, але до недавнього часу ментально чіплялися за Конституцію.

З учорашнього дня в Росії немає і Конституції.

Перемаранный їм клаптик гербовою папірці можна називати як завгодно, але всім зрозуміло, що це просто письмовий дозвіл на свавілля, яке вони самі собі виписали.

У певному сенсі, так навіть краще: менше ілюзій! Вони узурпували владу, кришували, били, вбивали і садили і при Конституції, – тепер, принаймні, будемо гинути без когнітивного дисонансу.

Ну або вибирати інші варіанти з перерахованих, не обтяжуючи себе самообманом.