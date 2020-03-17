Под Харьковом задержали юношу: подозревают в убийстве бабушки

Копы задержали парня по подозрению в убийстве бабушки и поджоге ее дома

Под Харьковом полицейские задержали 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве собственной бабушки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла в селе Манченки во время ссоры подростка с пожилой родственницей.

В ходе перепалки парень задушил пенсионерку, а потом поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

Тело 90-летней женщины было найдено во время тушения пожара. Вскоре силовики смогли задержать подозреваемого.

Было открыто уголовное производство по статье “убийство”, фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

: segodnya.ua