Повінь – зміна системи

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Медики назвали основные признаки интоксикации организма

17.03.2020

Зарубежные медики представили вниманию признаки, которые могут сигнализировать об интоксикации организма. Одним из знаков является необъяснимая головная боль.

Об этом пишут Актуальные новости.

Ядовитые вещества проникают в организм с продуктами питания, через легкие, кожу, а также вследствие лучевых поражений, ожогов и даже электро-магнитного излучения. На что главный орган центральной нервной системы реагирует в виде головной боли, в связи с чем следует выяснить причину происходящего, так как не исключена интоксикация.

Следующий признак – прибавка в весе без видимых на то причин, с учетом того, что калорийность рациона находится на прежнем уровне, как и физическая активность. Объяснением может служить и постоянная усталость, без серьезной физической перегрузки и с получением достаточного количества сна. Как пояснили медики, не исключается то, что в организме доминируют вредные вещества, а это создает большое давление на надпочечники.

Резкие перепады настроения также могут указывать на интоксикацию. В любом случае это гормональный дисбаланс. Искусственные добавки ксеноэстрогены мешают вырабатываться естественному эстрогену в организме, имитируя его. Нередко причиной депрессии служит аспартам – искусственный подсластитель, и тело реагирует таким образом на его избыточность.

: golos.ua

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