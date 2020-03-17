Росія знову почала скуповувати американські облігації

Вкладення Росії в казначейські облігації США (US Treasuries) збільшилися в січні 2020 року на $5,4% і досягли $10,51 млрд, випливає зі звіту американського Мінфіну.

З цієї суми $6,702 млрд припали на короткострокові папери і $3,808 млрд — на довгострокові, повідомляє РИА «Новости».

Таким чином, у січні Росія знову стала нарощувати інвестиції в держборг США, тоді як в грудні «скинула» US Treasuries, хоча раніше три місяці поспіль поповнювала їх запас.

При цьому ще з весни 2018 року Росія різко скоротила вкладення в американські казначейські папери. Так, у квітні минулого року вони зменшилися з $96 млрд до $48,7 млрд, а в травні — до $14,9 млрд, зазначає ТАСС.

Максимум російських інвестицій в облігації США припав на 2010 рік, коли їх обсяг досяг $170 млрд, нагадує Lenta.ru.

Тим часом найбільшим власником американського держборгу в січні — восьмий місяць поспіль — залишилася Японія, збільшивши портфель US Treasuries на $56,8 млрд до $1 трлн 211,7 млрд.

Другу сходинку у цьому «рейтингу» займає Китай ($1 трлн 78,6 млрд), а замикає трійку лідерів Великобританія з $372,7 млрд, уточнює «Фінмаркет».

В цілому ж обсяг вкладень нерезидентів в US Treasuries зріс у січні на $161,7 млрд до $6 трлн 857 млрд.