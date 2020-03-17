На Днепропетровщине обрушилась плита: погиб ребенок (видео)

16-го марта в 17:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Артемонова в селе Варваровка Юрьевского района произошло разрушение конструкции.

На территории недостроенного дома упали железобетонная плита и перекрытия, в результате чего пострадали 2 человека, передает FaceNews.ua.

По указанному адресу срочно направлено дежурное отделение 67-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что внутри помещения под плитой находится тело мальчика 2007 года рождения и прижало ногу мужчине 1992 года рождения.

Спасатели с помощью двух манипуляторов подняли железобетонную плиту и освободили пострадавшего. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы Павлограда. Предварительно, у него диагностировали «синдром длительного сжатия левой ноги». Тело ребенка достали из-под обломков.

Также при возникновении происшествия пострадал мужчина 1996 года рождения ориентировочно с диагнозом «шоковое состояние», который от госпитализации отказался.

: facenews.ua