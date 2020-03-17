Чи подешевшає в Україні пальне після падіння цін на нафту

Вартість пального на українських заправках за останній тиждень істотно не змінилася: літр подешевшав лише на 5-7 копійок. Але через обвал цін на нафту фахівці прогнозують здешевлення. Про це заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, повідомляють «Факти».

«Що стосується цін в Україні, то спочатку, після обвалу нафтового ринку, дійсно спостерігалося їх стримування в зв’язку з тим, що не вистачало поставок, і ціни, наприклад, на дизельне паливо навіть виросли в опті. Але зараз, видно, що трохи впало споживання, а також збільшилися поставки. І оптові ціни на нафтопродукти протягом минулого тижня сильно впали. Про ситуацію на українському паливному ринку і про те, чому стримується зниження цін», – сказав Куюн:

Зайого словами, незабаром ціни в роздробі повинні знизитися.

Зараз у нафтотрейдерів є і запаси пального, і фактор низький попит. Заправки намагатимуться якось цей попит оживляти. Ну і найголовніше, що насправді у заправних мереж є хороший запас міцності по маржі. Тому зниження роздрібних цін на АЗС неминуче. Продавці можуть його відтягувати, але все одно воно станеться. Адже великі мережі мають хороший «запас міцності» у вигляді різниці між оптовими і роздрібними цінами і можуть знижувати вартість палива на заправках без особливих збитків для себе. Думаю, що протягом найближчого тижня, максимум двох, вартість літра бензину і дизпалива на заправках повинна впасти на гривню, – наголосив він.

: agropolit.com

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