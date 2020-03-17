Х5 збільшила в 2-4 рази поставки соціально значущих товарів в магазини

МОСКВА, 17 березня. /ТАСС/. Х5 Retail Group збільшила обсяги постачання соціально значущих товарів в магазини в 2-4 рази. Про це ТАСС повідомив офіційний представник мережі. Компанія управляє магазинами кількох торгових мереж: магазини “біля дому” під брендом “Пятерочка”, супермаркетами “Перехрестя” та гіпермаркетів “Карусель”.

“Ми збільшили обсяги поставок соціально-значущих товарів зі складів в магазини в 2-4 рази і скорегували правила викладки – деякі товари будуть виставлятися палетами, щоб забезпечити збільшений на них попит”, – сказав він.

Представник Х5 Retail Group відзначив, що торговельна мережа збільшила кількість персоналу в магазинах, скасувала всі відпустки, змінила графік роботи і вивела на роботу додатковий персонал, перерозподілили транспорт для розвезення категорій підвищеного попиту. “Ми в режимі онлайн моніторимо магазини і перенаправляємо потоки товару тим магазини, де фіксуємо особливо підвищений попит”, – сказав він.

При цьому співрозмовник агентства підкреслив, що запасів на складах вистачить на кілька тижнів вперед, ціни стабільні, підвищені поставки тривають і представники компанії просять покупців виважено підходити до створення запасів з урахуванням стабільної доступності. При нестачі товарів на полиці в магазині, нова поставка буде зроблено протягом дня, запевнили в компанії.