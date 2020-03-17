Названі головні невдахи нафтової війни

США, а також ряд країн Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) назвали головними невдахами розгорнулася на світовому ринку нафти цінової війни. Про це пише CNBC з посиланням на аналітиків.

Різке зниження цін на сировину стало ударом для американської галузі сланцевої нафти. Як раніше пояснювала норвезька консалтингова компанія Rystad Energy, в умовах цін на Brent на рівні 30 доларів за барель майже вся здобич «сланцю» в США виявляється нерентабельною.

Падіння цін на сировину також виявилося серйозним ударом по входять в ОПЕК нафтовидобувним країнам, чиї економіки найменш диверсифіковані. Так, Ірак, Алжир і Нігерія знаходяться в «дуже і дуже складної ситуації», відзначають аналітики.

«Ці країни зіткнуться з серйозними фінансовими проблемами. У багатьох виникнуть труднощі з виплатою зарплат працівниками держсектора. Крім того, вони зіткнуться з браком коштів на охорону здоров’я та освіту, що в свою чергу підвищить соціальну напругу в цих країнах», — пише CNBC.

Нафтова війна на світовому ринку розгорнулася після виходу Росії і Саудівської Аравії з угоди ОПЕК+ за скорочення видобутку нафти 6 березня. Після розвалу угоди Ер-Ріяд повідомив про плани наростити виробництво сировини і збільшити поставки в Європу нафти з дисконтом.

Росія зі свого боку також попередила про можливість збільшити видобуток. Надалі ставки в нафтовій війні підняли Ірак, Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати, які теж повідомили про плани продавати сировину зі знижкою або збільшити поставки. На тлі кризи на ринку ціни на Brent опустилась майже до 30 доларів за барель 9 березня.