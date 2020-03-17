Маша Ефросинина поведала, готова ли к политической карьере

Телеведущая в последнее время активно интересуется политическими новостями.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно призналась, что мечтает о третьем ребенке, рассказала о вероятности начала политической карьеры.

Дело в том, что супруг Маши глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В интервью Кате Осадчей Маша призналась, что дома она с мужем очень активно общаются именно о политике.

“Я могу сказать, что я действительно интересуюсь. Но чем больше я интересуюсь, тем больше понимаю, что я эффективнее не в политике”, – признается Маша.

: showdream.org