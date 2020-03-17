Надя Дорофеева и Настя Каменских устроили соревнования

Известная и любимая многими украинцами певица Надя Дорофеева, также является любимой певицей супруга Насти Каменских Потапа. За время своего выступления в группе “Время и Стекло” Надя зарекомендовала себя как икона стиля. На сцене и в жизни Надя Дорофеева предпочитает облачаться только в самые трендовые вещи.

Об этом пишет showbiz.clutch.ua.

То, что Надя и на сцене и в жизни всегда одевается оригинально и стильно – то это стало ее визитной карточкой и единственная девушка из шоу-бизнеса, которая может с ней конкурировать – это Настя Каменских.

На страничке в социальной сети Instagram у Нади есть несколько умопомрачительных образов, которые в этом сезоне будут просто мега популярными. Например: белоснежный спортивный костюм с широкими брюками и коротким свитшотом. Под брюки и свитшот певица подобрала яркий и безразмерный жилет, а также массивные кроссовки.

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Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 8 Бер 2020 р. о 12:09 PDT

И тут же мы переносимся к Насте Каменских, у которой также в арсенале есть подобный наряд. Здесь Настя изображена в спортивных штанах, свитшоте, а также в объемной куртке. И в этом образе Настя так же как и Надя делает акцент на цвет.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 20 Лют 2020 р. о 4:10 PST

: hyser.com.ua