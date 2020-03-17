В Киеве на остановке возле метро умер мужчина (видео)

В понедельник, 16 марта, вечером на проспекте Николая Бажана возле станции метро «Харьковская» в Киеве на остановке общественного транспорта умер человек. Ему внезапно стало плохо, и он упал возле скамьи.
Инцидент произошел около 19:00, передает FaceNews.ua.
Как сообщили полицейские, мужчине неожиданно стало плохо.
Медики, прибывшие на место, ничем не смогли помочь и констатировали смерть.
Что именно привело к летальному исходу, пока неизвестно – это предстоит выяснить экспертизе.
Согласно документам, умершему было 52 года.
: facenews.ua