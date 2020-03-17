Вперше ЗМІ почули про афериста Андрія Андрикевиче чотири роки тому. Справа в тому, що компанія Андрікевича Андрія Валерійовича «Енергія води» потрапила під підозру СБУ, а її голову звинувачували у створенні конверт-центру для фінансування терористів ДНР. Пізніше справу успішно зам’яли.

Другий раз Андрікевич Андрій опинився в епіцентрі скандалу два з половиною роки тому. Мова йде про п’яну витівку голови конверт-центру «Енергія води» і його товариша з Донецька. Тоді п’яні пасажири буквально «поставили на вуха» весь аеропорт Жуляни, повідомивши про бомбу не борту рейсу. Так, 31 травня 2016-го року о 12 годині у чергову частину надійшло повідомлення, що замінований літак, що прилетів з-за кордону. В 13:20 пройшла масова евакуація пасажирів літака. Після правоохоронці здійснили перевірку салону літака. Ніяких вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено.

Було встановлено, що про вибухівку на борту літака повідомили двоє пасажирів, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. Одним із затриманих виявився Андрій Андрікевич, директор компанії «Енергія Води».

Хто ж він Андрій Андрікевич?

Український бізнесмен, раніше підозрюваний у створенні конверт-центру для ДНР — Андрікевич А. В. ─ власник компанії «Енергія води» явно мріє побачити себе в якості символу нової хвилі підприємців, для яких мета бізнесу не особисте збагачення, а процвітання економіки держави. У всякому разі, саме так він розповідає про свою глобальної задачі, яку сам поставив перед собою.

У 2006 році він заснував компанію «Енергія життя». Спочатку вона надавала чисто дилерські послуги в постачанні імпортного обладнання різним українським організаціям. А. В. Андрікевич швидко налагодив ділові контакти з італійськими і німецькими фірмами-виробниками обладнання для насосних станцій. Обладнання, що закуповується «Енергією води», в основному використовується для систем водопостачання або пожежогасіння великих промислових і цивільних об’єктів. В останні роки комерсант наполегливо намагається освоїти випуск обладнання на українських підприємствах, роблячи важливий крок не тільки в розвитку власного бізнесу, але надаючи сприяння розвитку промислового сектора України, що перебуває у стані тривалої стагнації. Відродження української промисловості ─ це обов’язковий крок на шляху до процвітання держави. У цьому постулаті Андрікевич повністю впевнений.

Свій успіх вона пов’язує із сучасною моделлю організації бізнесу, яка з самого початку дотримувався. Саме їй Андрікевич Андрій зобов’язаний отримання почесного звання «Кращий імпортер України» у 2012 році. Авторитет в своєму професійному середовищі у нього дійсно дуже високий. Найчастіше, представляючись журналістам, крім згадки про керівництві компанією «Енергія води» він іменує себе фахівцем-консультантом зі стратегічного управління. Не знайшовши більш компетентного фахівця, до нього звернулася за роз’ясненнями журналістська братія, коли стало відомо, що президент Петро Порошенко вирішив відійти від управління компанією ROCHEN, мотивуючи цей крок бажанням уникнути конфлікту інтересів при суміщенні посади першого особи державного діячем і підприємця. Андрікевич доступно, «на пальцях» все «розжував», ще раз довівши високу кваліфікацію сучасного менеджера.

Андрій Андрікевич в офісі «Енергії води»

Таємна зброя Андрікевича

Спростовуючи думку, що в своїй вітчизні пророків не знайти, рецепт побудови організаційної основи бізнесу Андрій Андрікевич знайшов не закордоном, а в Україні. Рецепти сучасної технології управління він відшукав у української бізнес-вумен Людмили Богуш ─ засновниці тренінгової компанії Bogush Time. Богуш більше подобається, коли її дітище називають «студії управління часом». На Андрікевича Андрія, який пройшов повний курс навчання, зійшло даний осяяння. Він прийшов у захват від отриманих в руки інструментів «При-Цілісного тайм менеджменту», які тут же почав впроваджувати в повсякденне життя своєї компанії. З тих пір «Енергія життя» стає постійним клієнтом Bogush Time.

Регулярні тренінги проходить не тільки керівний склад компанії Андрікевича, але абсолютно всі працівники. Задоволення не з дешевих. Тренінгові послуги з управління часом зазвичай включають в себе 2 дні напружених занять по 8 годин і коштують приблизно $1000 за кожного, хто навчається. Однак Андрікевич вважає, що вкладення в навчання швидко окупаються, в результаті приносячи прибуток. Крім тренінгів, проведених Bogush Time, власник «Енергії води» впровадив у практику власні сесії стратегічного планування, на яких визначаються першочергові та довгострокові завдання перед кожним працівником. Сам Андрій Андрікевич не зациклюється на використанні отриманих знань тільки в бізнесі. Він постійно працює над собою в особистісному плані, поставивши в самому початку шляху 38 стратегічних завдань, велику частину яких йому вже вдалося виконати. В його особі Людмила Богуш знайшла щирого подвижника, який прагне, як і вона, поширити технології управління часом в планетарному масштабі.

Фото: Людмила Богуш

Зворотний бік бізнесу Андрія Андрікевича «Енергія води»

Всі одкровення Андрія Андрікевича і його компанія «Енергія води» ні що інше, як звичайний маркетинговий хід. Давно помічено, що найкраще розходиться товар в яскравою, привабливою упаковці. У випадку з київським бізнесменом роль упаковки виконує нескінченний каскад його красивих слів. Насправді дійсність виглядає, м’яко кажучи, дещо інакше. Андрікевич, давно запустивши рекламну компанію, побудував справжній лохотрон, як для споживачів і постачальників, так і для самих працівників, які вбивають час на тренінгах та сесіях стратегічного планування. «Енергія води» загрузла в боргах, ледве встигаючи розплачуватися з одним партнером за рахунок іншого. Сама ж робоча атмосфера в офісі на Чернігівської більше нагадує будні саєнтологічної секти. Постійне промивання мізків переслідує тільки одну мету ─ зробити з співробітників звичайних автоматів. Усіх, хто вирішив пов’язати свою долю з «Енергією води», чекає тільки одне ─ працювати, як проклятий і майже безкоштовно. Затримки з виплатою заробітної плати постійна практика в компанії. Більше того, ніхто толком не може пояснити, як взагалі розраховується заробітна плата. Формула її розрахунку являє собою комерційну таємницю. Крім мізерного грошового забезпечення працівників «Енергії води» очікують різноманітні побори. Тут фантазія начальників просто невичерпна. До всіх інших «задоволень» додається відсутність соціального пакету.

Для претендентів на робоче місце в «Енергії води» все починається з співбесіди більше схожого на кастинг. Потім слід один-два тижні роботи з випробувальним терміном. Причому, за цей час претендент не отримає жодної гривні. Безпосередні начальники під час практики вкрай уважні і люб’язні. Варто лише потрапити у штат компанії, як відношення миттєво змінюється. Настає період цього кріпосного права з обов’язковим виконанням всіх дивовижних примхи господаря-пана Андрія Андрікевича. Однією з обов’язків для всіх співробітників стає розміщення в облікових записів соціальних мереж і на сайтах кадрових агентств позитивних відгуків про компанії і її керівника. Фейковое захоплення акцентується на неравнодушности керівників до своїх підлеглих, величезних перспективи зростання і дружному колективі сплотившемся навколо однієї мети ─ показати всьому світу ефективність системи управління, взятої на озброєння Андрикевичем. Тільки невідомо, як залежить заробітна плата від кількості поставлених лайків.

Індукційний психоз Андрія Андрікевича і «Енергія води» як розплата

Зіткнення з мудрістю не завжди йде на користь адептам. «Бізнесмен 21 століття» Андрій Андрікевич, протягом багатьох років щохвилини удосконалює свої особисті якості, несподівано виявився головним учасником події, яка в кращому випадку може розглядатись як злісне хуліганство. В останній день травня 2016 року в столичному аеропорту Жуляни приземлився міжнародний рейс.

Майже відразу служби безпеки були розбурхані телефонним повідомленням про замінування повітряного лайнера, на борту якого перебували члени екіпажу і пасажири в загальній кількості 160 чоловік. Представники спецслужб і вибухотехніки, екстрено прибули до місця інциденту, насамперед евакуювали потенційних жертв теракту. Потім вони приступили до пошуку вибухового пристрою. Ретельний огляд салону та вантажних відсіків результату не дав. Зате професіонали швидко з’ясували джерело тривожного сигналу. Андрій Андрікевич і його приятель, явно перебувають під парами алкоголю, навіщось вирішили поділитися своїми безпідставними побоюваннями зі службою безпеки. Що це було? Жарт чи галюцинації? Недарма психологи відносять всі види саєнтологів до деструктивних для людської психіки сект. Таким запам’ятається українцям Андрікевич Андрій — справжній самородок з Донбасу.

“Доказ”