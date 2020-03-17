У горах Каліфорнії пройшли снігопади (фото)

Через опади виникли проблеми з рухом транспорту.

У горах північної частини американського штату Каліфорнія пройшли сильні снігопади.

Через опади виникли проблеми з рухом транспорту, передає Stormnews.

Велика кількість машин застрягла на засніжених дорогах в окрузі Плесер. Інформація про потерпілих не надходила.

: unian.ua

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