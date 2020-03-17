Після зустрічі з Єрмаком «слуги народу» змінили думку про мінських протоколах

Багато нардепів із пропрезидентської фракції «Слуга народу», що виступали проти створення в рамках ТКГ Консультативної ради, після зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком змінили думку.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, передає «Українська правда».

За його словами, протоколи засідання в ТКГ потрапили в Мережу раніше, ніж Єрмак дав брифінг.

«У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і непрофесійних експертних висловлювань, на які повелися не тільки громадяни України, але й депутати «Слуги народу», — сказав він.

Після цього було терміново організовано зустріч Єрмака з зацікавленими особами. Нардепи почали відкликати свої заяви.

«Він (Єрмак, — ред.) розповів, яким чином це рухається, яка стратегія», — додав він.

Арахамія підкреслив, що більш розгорнутий коментар Єрмака про події поки неможливий.

«Це як в переговорах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, бо вони будуть знати, яка у вас стратегія», — сказав нардеп.

Саме з цієї недомовленістю пов’язує Арахамія колишнє виникнення невдоволення серед колег.

Тепер «слуги» побачили, стверджує керівник фракції, що ніякої «зради» немає.

«До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що, якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції з цього питання. Він всім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити», — додав Арахамія, зазначивши, що до дій в білоруській столиці відбудеться внутрифракционное голосування з даного питання.