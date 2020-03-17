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При Кабміні створять Штаб національного порятунку від коронавіруса

17.03.2020

Найближчим часом в Україні буде створено Штаб національного порятунку. Про це в ході брифінгу заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, до складу Штабу увійдуть представники кожної парламентської фракції. Згідно з досягнутою домовленістю між головами фракцій, в штабі будуть задіяні по 1-2 експерта від кожної фракції.

Серед ключових завдань Штабу Арахамія назвав напрацювання рішень щодо боротьби з епідемією коронавіруса в Україні.

«Потім ми будемо готувати, об’єднувати в такі пакети законопроектів, скликати позачергову сесію і голосувати», — додав нардеп.

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