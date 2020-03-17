Ляшко розповів, коли маски з’являться в аптеках

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з виробниками засобів особистого захисту. Вони пообіцяли найближчим часом поставити медичні маски в аптеки.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко нагадав, що уряд заборонив експорт будь-яких засобів індивідуального захисту з країни.

«Прем’єр-міністр проводив зустріч з вітчизняними виробниками хірургічних масок та інших засобів захисту. Вони досягли низки домовленостей. І виробники пообіцяли найближчим часом поставити маски в аптеки», — сказав він.

Він також додав, що в установи охорони здоров’я вже доставили близько 10 мільйонів хірургічних масок, які будуть використовуватися при впровадженні режиму обов’язкового носіння масок.

«Оскільки ми розглядаємо всіх, хто буде відвідувати лікарню як потенційно хворих. Тому наше завдання – одягнути на особу маску, щоб він не поширював збудника якої-небудь хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Це дозволить нам зменшити кількість заражень», — заявив головний санлікар.