Банки різко знизили курс гривні в онлайні

В Україні дефіцит готівкової валюти привів до стрибка курсу і потягнув за собою курс онлайн обміну комерційних банків, до якого Нацбанк порекомендував звертатися громадянам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Станом на 14:00, Монобанк підняв котирування покупки з 26,91 грн/$1 до 27,71 грн/$1, а продажу – з 27,84 грн/$1 до 28,97 грн/$1.

У Приватбанку курси при онлайн обміні складають: купівля – 27,7 грн/$1, продаж – 28,99 грн/$1.

На «сірому» ринку курс до середини дня намацав рівні опору при купівлі 28-28,2 грн/$1, а при продажу – 28,4-28,5 грн/$1.