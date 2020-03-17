Музикант Харчишин розказав про абсурдність дій під час перевірки на коронавірус

Фронтмен групи “Друга Ріка” Валерій Харчишин заявив шанувальникам, що запідозрив у собі коронавірус. Не так давно музикант повернувся з Італії, після чого у нього з’єднання явилися симптоми коронавірусної інфекції.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезі COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, мені рекомендувалі звернути до “швидкої””, – поділився Харчишин.

За словами виконавця, “швидка” з передмістя Києва повезла його в місто Біла Церква.

“Обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у “багажнику”: сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож – не для розваги”, – пояснив Валерій.

Харчишин поділився, що в Білу Церкву його повезли, оскільки “пройти тест по-іншому” на коронавірус йому не запропонували.

“Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити “швидку”, щоб дістатися власним авто/таксі/з одним, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять…Бо на своєму авто – “нєпаложено”. Хтозна, може й логічна інструкція, але ж не за 100км!!! І вісь, за якихось півтори години, ві в омріяному “інфекційному” відділенні лікарні N3 Білої Церкви”, – розповів Валерій, як опинився в іншому місті.

Однак, на місці з’єднання ясувалося, що ніяких тестів у лікарні немає. І що зараз вони є в іншому місті – Ірпені, звідки і їхала швидка.

“Ніяких тестів, в ніч з п’ятьма п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з “COVED -19″ немає. Смороду булі в Ірпені(звідки швидка) На питання — для чого тоді мені привезли за 100км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції”, – зазначив Харчишин.

В результаті з’єднання ясувалося, що лікарня встигла за власні кошти придбати експрес-тести, однак ті не показують достовірний результат. А показує його ПЛР-тест, матеріал з якого повинні привезти назад до Києва в єдину призначену для цього лабораторію.

“Тест таки нікого у неділю(потрапив у п’ятому ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним поглядом на білу церкву у Білій Церкві”, – заявив Валерій.

“Все добре. У приватній клініці, допомога не потрібна! Для підтримки спокою. За годину мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового” хворого “не привезли. Поверх був повністю порожній. Будь ласка, не втрачайте розуму, альо дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки батарейок і туалетного паперу, якщо, звичайно, ви її не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть – допомагає тільки хорватського і чорногорського зразка! Будьте здорові! Бережіть себе і близьких!” – резюмував Харчишин.