“Щоб сиділи вдома і нікуди не їздили”: пенсіонерам у Чернівцях на період карантину скасували пільги у транспорті

17 березня, у Чернівцях, тимчасово зупинили надання пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті задля запобігання поширення коронавірусу.

Про це розказала Чернівецька міська рада на своєму офіціному веб-порталі.

До стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Таке рішення 17 березня на сесії підтримали 26 депутатів міської ради.

«Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом , залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусі та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації . Окрім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів, особливо одиноких, з низькими пенсіями у сьогоднішніх непростих обставинах», – зазначив міський голова Олексій Каспрук.

Раніше повідомлялося, що розпорядженням міського голови створен волонтерський штаб, який залучатиме волонтерів, общественных активістів, соціальних працівників, небайдужих чернівчан для доставки додому продуктів, ліків, засобів гігієни одиноким людям похилого віку.