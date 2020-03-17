В Італії за добу від коронавірусу померли 345 осіб, кількість інфікованих перевищила 31 тисячу

В Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, перевищила 2500.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За останню добу зареєстрували 345 нових випадків смерті і 2989 випадків зараження. У попередній день померли 349 осіб. З початку епідемії від коронавірусу померли 2503 людини.

В Італії на лікуванні перебувають 26 062 пацієнти з коронавірусом. 2941 пацієнт одужав. Загальна кількість інфікованих людей, включаючи померлих і тих, хто вилікувався, досягла 31 506 осіб.

У всьму світі зареєстровано понад 185 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19, з яких щонайменше 80 тисяч осіб вилікувалися. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли більше 7 300 пацієнтів.