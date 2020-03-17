У Вашингтоні обговорили придбання Україною зенітного ракетного комплексу “Петріот”

На представницькому форумах “Діалог безпеки США-Україна”, що днями відбувся у Вашингтоні, представники Києва заявили про потребу придбання у Сполучених Штатів для ЗСУ зенітних ракетних комплексів “Петріот”.

Про це пише “Новинарня”.

Чинній посол України в США Володимир Єльченко, і глава диппредставництва 2015-2019 років, а нині експерт з питань безпеки Валерій Чалий вказали на те, що в ідеалі Україна хотіла б отримати американські ЗРК “Петріот”. Чинній посол зазначає, що наразі така закупівля була б занадто коштовною для України – адже для того, щоб покрити всю територію України “петріотами”, ЗСУ малі б отримати чотири-шість таких комплексів. Натомість Чалий вказує на те, що американська система ППО потрібна для безпеки України, і варто розпочинати переговори щодо постачання таких ЗРК вже зараз.

“Очевидно, ми не захищені від масованої атаки з повітря. Питання протиповітряної оборони стоїть гостро – у нас великий прикордонний простір із Росією, Білоруссю (попри заяви Лукашенка) та сепаратистами в Молдові. Тому нам “Патріот” потрібен. По-перше, це ефективна система проти сучасних літаків, яка зарекомендувала себе у тій же Сирії. Так, це дорого. Але сам факт придбання таких установок мав бі колосальний стримуючий ефект. Якщо ми будемо готові до відбиття атак, то їх і не відбудеться.

По-друге, крім психологічного ефекту, такий контракт мав бі міжнародний політичний ефект. Це свідчило б про новий рівень підтримки України з боку США. А також свідчило б про готовність України і далі стримувати російську агресію всіма можливими способами”, – заявив Валерій Чалий.

За словами нашого експосла у Вашингтоні, Україні треба вже зараз докласти багато конкретних зусиль – як дипломатичних, переговорних, так і на рівні ухвалення рішень органами влади, щоб отримати ЗРК “Петріот” від США через кілька років.