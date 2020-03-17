Посаду директора ДБР займе Олександр Соколов — досьє

Після призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором України, на посаду директора Державного бюро розслідувань займе Олександр Соколов.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у вівторок, 17 березня.

«У зв’язку з призначенням Ірини Венедиктової генеральним прокурором, виконувати обов’язки директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов. Він приступає до виконання повноважень з 17 березня 2020», — йдеться в повідомленні.

Він приступає до виконання повноважень з 17 березня 2020 згідно з частиною 1 статті 10, пункту 2 частини 4 статті 10, частини 4 статті 12 закону україни «Про Державне бюро розслідувань».

Соколова призначили заступником Венедиктової в січні. Раніше він працював в УСБУ в Харківській області.

Досьє на виконуючого обов’язки директора ДБР

Після призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором України виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов.

Соколов народився в Харкові і має юридичну освіту.

Був призначений заступником директора ДБР в січні 2020 року, після того, як переміг у відповідному конкурсі. До того з 2014 року працював в Управлінні Служби безпеки України в Харківській області, звідки родом Ірина Венедиктова.

Журналісти bihus.info з’ясували, що Олександр Соколов може бути пов’язаний з Іриною Венедиктової через дружину Анну — Венедиктова офіційно була радницею підприємства, від якого отримувала дохід Соколова. Мова йде про ТОВ «Перегрін Кепітал Груп». Венедиктова неодноразово брала участь у заходах, які проводило це підприємство. Крім того, вона є власницею двох торгових знаків, в яких фігурує слово «Перегрін».

Журналісти видання заявили, що конкурс на заступників голови ДБР був проведений непрозоро – так, щоб переможцями стали заздалегідь певні люди.

У Олександра і Анни Соколових є дочка Марія.

У декларації за 2019 рік Олександр Соколов зазначив квартиру і гараж в Харкові (43 і 19 кв. м), земельна ділянка в Катериновке на 18 тис. квадратних метрів, земельна ділянка в Старому Салтові на тисячу квадратних метра.

У Харкові у нього є квартира на 171 кв. м. і ще півквартири, а також земельну ділянку на 1000 кв. м.

Соколов водить Audi A6 2013 року випуску, його дружина Анна — Audi Q3 2013 року.

У графі «Доходи» Соколова – зарплата і відсотки, у його дружини – відсотки, доходи від підприємницької діяльності, соціальні виплати.

Також родина задекларувала суми готівкою та заощадження в банках.