Біжіть і запасайтеся: журналіст розкрив правила виживання в зараженій коронавірусом країні

Відомий російський журналіст Андрій Мальгін, практично постійно проживає в Італії, звідки спецбортом в неділю, 15 березня, евакуювали 123 українця з-за коронавіруса, порадив не зволікати і не покладатися на авось, а закупитися продуктами першої необхідності, щоб пандемія COVID-19 не застала зненацька.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, розповівши про ситуацію в Італії на прикладі його маленького містечка, де мешкає з сім’єю, передає Апостроф.

«Бомба впала прямо на наш невелике містечко. До цього моменту я сподівався, що пронесе. Тоскана все-таки відносно благополучна була в цьому сенсі. Сьогодні у нас в селищі перші хворі. Двоє. 77-річного дідуся у важкому стані відвезли в районну лікарню і помістили в реанімацію. І ще 36-річний, у нього в легкій формі, але також госпіталізували. Зараз активно перевіряти їх контакти. Вони начебто не дуже численні. Старий давно був прикутий до ліжка і ні з ким не спілкувався. Але напевно у кого-небудь ще знайдуть. Отримали коротку есемеску від мера: «будь Ласка, залишайтеся вдома». Якось стрьомно», — розповів він.

За його словами, якщо хтось думає, що дефіцит з продуктами у разі настання пандемії навряд чи відбудеться, то ця людина дуже помиляється.

«Із-за перевантаженості наступну доставку продуктів мені вдалося оформити лише на наступний понеділок, 23 число. Замовив відразу на 300 євро. І ще таке ж замовлення на 30-е. Запас кишеню не тягне. Але до 23-го можемо не протриматися, так як я категорично не дозволяю дружині їхати в супермаркет. Нічого, пару останніх днів посидимо на макаронах і кашах. Закінчиться горілка – перейду на скроні. Головне, що води і молока у нас з запасом. Дещо вдається виловити на теренах Амазона. Амазон привіз цілий шафа кормів для наших тварин», — продовжує він, розповідаючи про ситуацію з продовольством.

Він і його сім’я практично не виходять з дому, навіть з собакою він гуляє в периметрі біля будинку.

«З сьогоднішнього дня не виходжу з псом за хвіртку. Саджу на повідець і ходжу колами навколо будинку, до його здивування. Як вихований пес, він довго не хотів робити по-великому на ділянці. Але довелося. З завтрашнього дня у дитини вже три віртуальних уроку в день, скоро відновлять повноцінне розклад. До Великодня школи можуть не відкрити. Посилено займаюся з ним російською. Насильно саджу дивитися хороше кіно. Інакше він піде з головою в світ комп’ютерних ігор і вже звідти не повернеться. Дівчинка в домі навпроти намалювала кольоровими фломастерами плакат і вивісила на паркані: «Я сиджу вдома!» Ну ясно, що сидиш. Всі сидимо. Може, теж що-небудь написати і вивісити, щоб вона прочитала? Треба ж якось спілкуватися», — каже Мальгін.

Також він порадив нікого не слухати і запастися продуктами хоча б на якийсь нетривалий час.

«І я вам так скажу. Не слухайте начальство, яке закликає не бігти в магазини і не запасатися продуктами. Мовляв, їжі на всіх вистачить. Так ось. Біжіть і запасайтеся. І не тому, що потім продуктів може не вистачити, а тому, що може настати момент, коли ходити в багатолюдні місця і стояти в кашляють чергах буде просто небезпечно для життя», — упевнений журналіст.