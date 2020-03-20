У неї лапки. Вчені знайшли викопну рибу з пальцями

Палеонтологи з Канади і Австралії знайшли перше підтвердження теорії про виникнення зачатків пальців у риб.

Структури, перехожі на пальці, знайшли в плавці риби Elpistostege watsoni, яка жила 380 млн років тому.

«Ми зробили важливий прорив в розумінні того, як рука була вперше сформована для всіх хребетних. Це перший випадок, коли ми однозначно виявили пальці, замкнені в плавці з променями плавника у риби. Кісточки цих променів дуже схожі на те, як влаштовані кістки пальців у більшості тварин», — сказав палеонтолог Джон Лонг з Університету Фліндерс в Австралії.

Перехід від водних риб до чотириногих істот (тетраподів) є одним з найбільш важливих в еволюційної історії, проте в наших знаннях є значні прогалини. Одним з таких прогалин була точка, в якій риба вийшла з глибини і почала добувати їжу в більш дрібних водах — що вважається проміжним кроком перед виповзанням на сушу. Щоб завершити цей перехід, тваринам знадобилося б щось дуже важливе для повзання — тобто руки і ноги.

Лонг і його колега-палеонтолог Річард Клутьє з Університету Квебека в Канаді описали скам’янілі останки риби Elpistostege watsoni довжиною 1,57 метра, знайдені в Канаді в 2010 році. Це, ймовірно, найповніший коли-небудь описаний екземпляр Elpistostege. Решткі містять і повний скелет грудного плавця, даючи можливість нарешті вивчити його анатомію.

«Після того, як ми порівняли наш скелет плавця Elpistostege зі скелетом рук і кистей наземних тварин, стало ясно, що ряди дрібних кісточок були — в еволюційному сенсі – такими ж, як і кістки фаланги в руках наземних тварин», — сказав Лонг.

Кістки — це не зовсім справжні пальці, оскільки вони заховані усередині плавника і не можуть вільно рухатися. Але це підтверджує, що тварина є проміжною ланкою між рибою і чотириногими.

«Це відкриття відсуває походження пальців у хребетних на рівень риб і каже нам, що структура „руки“ хребетних вперше з’явилася в глибинах еволюції, незадовго до того, як риби покинули воду», — резюмує Лонг.

Дослідження також показали, що Elpistostege watsoni був найбільшим хижаком, що мешкали на мілководних мілинах сучасного Квебека. Він харчувався дрібнішими лопастеперими рибами, також вимерлими до нашого часу.

: nv.ua

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