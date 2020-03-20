Нафтова війна Росії і Саудівської Аравії очима німецьких експертів

Обвал цін на нафту позначиться на двох авторитарних режимах? У кого більше запас міцності? Можна відродити ОПЕК+? Консультанти уряду ФРН з фонду SWP висловили свою думку.

На ринку нафти – безпрецедентна ситуація, шок. Дивлячись на перспективи світової економіки, виникають сумніви, що “нинішня криза вирішиться до задоволення двох авторитарних режимів” – Росії і Саудівської Аравії. Якщо ціни на нафту швидко не відновляться, все буде залежати від запасу міцності цих двох країн. А також від того, як пристосовуються до нової ситуації інші постачальники нафти, насамперед – сланцева індустрія США.

Такі вихідні тези аналітичної статті “Російсько-саудівська проба сил на ринку нафти”, опублікованій в Берліні Фондом науки і політики (SWP). Це – провідний німецький дослідницький центр, консультує з зовнішньополітичних питань як уряд і парламент Німеччини, так і керівні органи Євросоюзу.

Експерти SWP про причини розвалу угоди ОПЕК+

Над статтею працювали відразу три експерта SWP. Кірстен Вестфаль (Kirsten Westphal) займається в цьому інституті глобальної енергетичної політикою, Яніс Клуге (Janis Kluge) – фахівець по Росії, Штефан Ролль (Stephan Roll) вивчає Близький і Середній Схід.

У підзаголовку статті говориться, що вона присвячена “мотивів, стратегіям і шансів на успіх двох держав”. Говорячи про причини розвалу формату ОПЕК+, автори нагадують, що глобальний попит на нафту опинився в 2019 році нижче, ніж очікувалося, а в січні-лютому 2020 року ціни на європейський сорт Brent вже впали на 15 відсотків.

У світі панує надлишок нафти – незважаючи на те, що на ринок не надходять зараз значні обсяги з Ірану, Лівії і Венесуели. Автори пояснюють це збільшенням видобутку в Бразилії, Іраку і, перш за все, в США – завдяки буму сланцевої нафти. А тут ще й пандемія коронавіруса. “У цій ситуації ОПЕК потрапила в цугцванг. Однак вона не змогла добитися від Росії подальшого скорочення видобутку”, – йдеться в статті.

Мухаммед бен Сальман не був у стані афекту

Російську позицію автори називають “безкомпромісної”, а реакцію Саудівської Аравії, яка вирішила різко збільшити нафтовидобуток у відповідь на “недостатню готовність Росії до співпраці” описують словом “ескалація”. В той же час вони вважають, що така реакція є типовою для політичного стилю 34-річного наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, для якого характерна “проактивний зовнішня політика і агресивні дії проти політичних противників і критиків”.

Експерти SWP сумніваються, що рішення про різке збільшення видобутку Мухаммед бен Сальман прийняв у стані афекту. Вони вважають, що плюси і мінуси стратегії низьких цін в Ер-Ріяді зважували на протязі вже кількох місяців. Адже ще до пандемії коронавіруса рівень нафтових котирувань був занадто низьким для сильно дефіцитного з 2014 року бюджету Саудівської Аравії.

А це, зокрема, загрожує амбітної програми Vision 2030, покликаної зробити саудівську економіку незалежної від нафти і вимагає гігантських інвестицій. “Кронпринц вклав в реалізацію цієї програми весь свій політичний капітал”, а тому навряд чи погодиться на її зменшення через брак бюджетних коштів, вважають автори статті.

Саудівська Аравія хоче різко збільшити частку ринку

“Після того, як зірвалася остання спроба з допомогою спільної акції ОПЕК+ накрутити ціни, бен Сальман, мабуть, став вважати перехід до стратегії низьких цін з метою широкомасштабного збільшення саудівських часткою ринку залишилися єдиним шансом повернути собі в довгостроковому плані бюджетну свободу дій”, – приходять до висновку експерти SWP.

В короткостроковому плані, попереджають вони, ця стратегія представляється вкрай ризикованою. По-перше, тому що абсолютно незрозуміло, наскільки швидко з допомогою розширення експорту вдасться компенсувати втрати бюджету від зниження ціни – і вдасться це взагалі. Тому в найближчі місяці Ер-Ріяду доведеться або збільшувати державний борг, або проводити непопулярні заходи економії.

По-друге, низькі ціни підривають плани подальшої приватизації саудівського нафтового концерну Aramco, доходи від якої потрібні для фінансування програми Vision 2030. Більше того, йдеться в статті, акції компанії стоять зараз вже істотно дешевше, ніж при первинному розміщенні, а в ньому під впливом урядової реклами брали участь багато багаті саудівці і представники середнього класу. Це може викликати в найближчі місяці зростаюче невдоволення політикою Мухаммеда бен Сальмана всередині країни.

“Росії залишається проїдати Фонд національного добробуту”

Тим не менш автори статті вважають, що Саудівська Аравія, якщо їй дійсно вдасться збільшити свою частку ринку, зможе хоча б частково компенсувати втрати від падіння цін. “Росії ж залишається лише проїдати свій Фонд національного добробуту і приймати подальші заходи економії”, – вважають німецькі експерти. У тому числі тому, що РФ має лише дуже незначним потенціалом для збільшення видобутку.

Росія не хотіла цінової війни, вона цінує співпрацю з ОПЕК, а угода ОПЕК+ допомагала їй до того ж посилити свій вплив на Близькому Сході і, насамперед, сприяла “дуже позитивному” розвитку російсько-саудівських відносин після 2016 року, вказують експерти SWP. Однак у Росії визнали, що всі нові скорочення обсягів видобутку не здатні в довгостроковому плані вирішити проблему перевиробництва нафти.

“До того ж Москві було політично дуже важко перетравити те, що її самообмеження йде на користь нафтової промисловості США в ситуації, коли Вашингтон приймає все нові санкції проти російського енергетичного сектора”, – зазначають автори нагадують, що на припинення угоди ОПЕК+ особливо наполягав Ігор Сєчін, впливовий глава “Роснафти”. У неї з усіх російських нафтових компаній найбільші можливості збільшити видобуток.

У статті коротко порушується питання, чи здатна російсько-саудівська цінова війна розорити американських виробників сланцевої нафти. Їм тепер навряд чи вдасться настільки ж різко знизити виробничі витрати, як в 2014-2016 роках, вважають німецькі експерти. В той же час вони припускають, що Дональд Трамп надасть їм державну допомогу, оскільки президент США в рік виборів одночасно зацікавлений як в низьких цінах на пальне, так і виживання галузі.

США можуть посилити санкції проти Росії, Венесуели та Ірану

У зв’язку з цим вони також припускають, що Вашингтон може спробувати при укладенні торгових угод змусити деяких економічних партнерів США купувати американську нафту. До того ж він може скористатися ситуацією для нових санкцій проти Росії, Венесуели та Ірану.

Що ж стосується відновлення угоди ОПЕК+, то Москва вже сигналізувала можливість продовження переговорного процесу, зазначається в статті. Однак її автори сумніваються, що саудівське керівництво на це піде. У тому числі тому, що такий крок “завдало б величезної шкоди іміджу принца Мухаммеда бен Сальмана як владного політика, що вміє добиватися своєї мети”.

У будь-якому випадку, пишуть експерти SWP на закінчення, “коллатеральный”, супутній збиток для світового ринку нафти від російсько-саудівської проби сил “гігантським”. Серед країн, які із-за високої собівартості продукції особливо постраждають, вони називають Венесуели, Анголи та Нігерії. Що ж стосується ОПЕК, то у неї тепер просто роль статиста.