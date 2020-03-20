Як в Україні шахраї заробляють на коронавирусе: розкриті найбільш небезпечні схеми

Карантин та коронавірус внесли свої корективи не тільки в життя українців, а і в «роботу» злочинців — йдучи на справу, грабіжники використовують медичні маски. Під виглядом співробітників пенсійного фонду вони ходять по домівках, а також продають довірливим українцям замість респіраторів кустарні підробки. У справі і псевдоволонтери.

Карантин у «Пенсійному фонді»

Киян попередили про шахраїв, які, скориставшись карантином, можуть під виглядом співробітників Пенсійного фонду обдурити літніх людей.

«Шахраї дуже швидко підлаштовуються під обставини. Під карантин вони придумали розлучення для пенсіонерів», – пише київський психолог Людмила Ускова.

Її 90-річній мамі подзвонила на стаціонарний телефон «завідуюча Пенсійного фонду». «Вона повідомила, що зараз терміново потрібно поміняти старе пенсійне посвідчення на електронне. Ходити нікуди не треба, а прийдуть дві співробітниці, заберуть старе посвідчення і через 5 днів принесуть нове. Крім цього, всі гроші, які є у будинку пенсіонера, потрібно терміново, саме сьогодні, покласти на картку. Сьогодні, тому що потім буде вже пізно», – дала інструкції літній жінці «завідувач».

Поліція не захотіла приймати заяву

napensii.ua

Людмила додає, що «чиновник» пояснила — додзвонитися їй дуже важко, тому треба буде зробити все, що скажуть її підлеглі.

«Добре, що в моєї мами вистачило розуму зателефонувати мені. А скільки пенсіонерів, які не додумаються, що це розлучення? Що ще важливо – всі дані про пенсіонера у них є. Відомий адресу і кількість грошей. Приходять, їм відкривають двері, удар по голові і гроші в кишені. А можна і без цього обійтися, адже довірливий пенсіонер і сам готовий віддати ці гроші. Не відкривають двері? Злом вирішує всі проблеми», – попередила Ускова.

OBOZREVATEL Людмила Володимирівна уточнила, що мама живе в Деснянському районі столиці. А поліцейські відмовилися приймати від неї заяву.

«Сьогодні мама їм знову телефонувала, і спочатку вони пообіцяли, що група до неї приїде. Але потім зв’язалися і сказали, що у них дуже багато викликів. І їм зараз не до нас», – уточнила нам киянка.

Дезінфектори та волонтери

У Тернопільській області вже з’явилося відразу кілька шахрайських схем. У першому випадку, під виглядом волонтерів аферисти обходять одиноких пенсіонерів і пропонують допомогу в купівлі продуктів.

«Дзвонять у двері одиноким жителям, обіцяють сходити в аптеку за ліками або в магазин. Просять виставити за двері сумку, список необхідного і гроші. Мовляв, через час все принесуть. Але насправді так не відбувається, вони забирають гроші і вже більше не повертаються», – говорить начальник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

На Тернопільщині під виглядом дезінфекторів ходять шахраї

Довірливий дідусь в одному з районів області так віддав благодійнику 300 грн. За словами Креты, ще одна схема, яка з’явилася в області — це злодії, які проникають в житло довірливих жертв під виглядом співробітників епідеміологічної служби.

«Вони в білих халатах, на обличчі маска, пропонують провести дезінфекцію в будинку або квартирі. А господарів просять зачекати за дверима. Після цих візитів «епідеміологів», у людей зникають цінні речі і гроші», – уточнив поліцейський.

Підпалюють і грабують у медичних масках

Медична маска на обличчі — це не завжди безпека, а ще й загроза. Так сталося у відділенні «Нової пошти» у Києві на вул. Гашека (Соцмісто). Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, чоловік забрав у співробітників 22,5 тис. грн.

Грабіжник «Нової пошти» був у медичній масці

kiev.informator.ua

У Гныдине Бориспільського району Київської області в приватному дворі загорілися MAZDA CX-5 і Volkswagen Tiguan. Поліція встановила, що причиною став навмисний підпал, а злочинці приховували обличчя під медичними масками.

В селі Приморське Запорізькій області двоє грабіжників пішли вночі на справу — увірвалися в будинок пенсіонера, який раніше тримав свиней і курей і торгував яйцями і салом. Бандити вимагали гроші і вистрілили жертві у голову з травматичного пістолета. Дідусь втратив свідомість, а коли отямився, то побачив, що весь будинок перевернуть, а у нього пропав старенький телефон.

У Бахмуті Донецької області розбійник у медичній масці пограбував магазин «Продукти». Спочатку вдарив продавця ножем у плече, а потім забрав з каси 520 грн і продукти — 4 палиці копченої ковбаси, 2 оселедця і пляшку коньяку.

Сайти-підробки і саморобні маски

Киберполиция попередила, що до них все частіше стали надходити звернення від українців, яких кинули при купівлі масок через інтернет. Люди перераховують шахраям гроші, але товар не отримують.

«Ми фіксуємо збільшення заяв громадян. Вони знаходять оголошення про продаж масок і дезінфікуючих засобів на сайтах оголошень в соціальних мережах. Зазвичай продавці цих товарів вимагають передоплату. А після отримання грошей видаляють свої оголошення і зникають. Таким чином, українці залишаються без грошей і товару», – кажуть у департаменті.

Один з постраждалих пише, що попався на вудку шахрая на OLX — там пропонували оптом — по 4 грн. за штуку.

Попереджають про шахраїв з масками на OLX

Скріншот

«Після листування на ОЛХ перенаправляють нібито на менеджера, зв’язок відбувається вже в Telegram. Продавець пропонує укласти безпечну операцію і скидає фейковий сайт (будьте уважні). Після цього у вас крадуть дані карти, Facebook та інше», — попереджає українців користувач під ніком Dammy.

А Олеся Корнілова замовила через інтернет у київської фірми респіратор з клапаном за 249 грн., натомість отримала кустарну підробку. Тепер вона попереджає покупців — перед тим, як забирати посилку на пошті, краще перевірити якість.

Ось таку маску замовила Олеся Корнілова

Олеся Корнілова

А ось таку отримала

Олеся Корнілова

«Серед продавців респіраторів промишляють шахраї. Надсилають зовсім інший товар, ніж вказано зображений на сайті. У них немає затиску для перенісся — це шлюб! По суті, це навіть не респіратор», – пише киянка.

Дівчина уточнила, що вона не єдина жертва шахраїв. «Я поки збираю відгуки тих, хто ще напише. А далі, звичайно, подам колективну заяву в поліцію. Одна з дівчат, яка мені написала, вже звернулася до правоохоронців», – уточнила киянка.

Шахраї дісталися до моря

З’явилися шахрайські схеми і в морському бізнесі. Під приводом медичного тестування судів на коронавірус судновласникам і менеджерам надходять шахрайські рахунку на неіснуючі послуги.

«Виявити фальшивки допоможе пильність. Як повідомляє Міжнародний клуб транспортних посередників, шахрайські рахунки-фактури часто містять помилки, які можна легко виявити до проведення платіжної операції. Наприклад, нещодавно в рахунку вказувалося судно з невірним прапором. Проста звірка з капітаном судна оперативно підтвердила, що рахунок був шахрайським», – попереджає крюїнгова компанія «Віта Марітайм» з Одеси.

Заражають через карти COVID-19

Про благодатний час для кіберзлочинців і хакерів, попереджають експерти з інтернет-безпеки. Відомо, що вже китайська компанія QiAnXin виявила російських хакерів, пов’язаних з міжнародними групами Sandworm і Fancy Bear. Вони відправляють фішингові електронні листи, що містять шкідливі вкладення в документи. Причому потенційним жертвам приходять листи нібито від Українського Центру громадського здоров’я при Моз.

Несуть загрозу та інтерактивні карти зараження коронавірусом, пише в Facebook експерт з безпеки Олексій Медведєв.

«Аналітики компанії Reason Cybersecurity попередили, що одна з нових атак пов’язана з прагненням користувачів отримувати оперативну інформацію про коронавирусе. Ця кампанія орієнтована на людей, які шукають карти поширення COVID-19. Їх обманом змушують завантажити і запустити шкідливий додаток, яке, на перший погляд, дійсно відображає карту, завантажену з легітимного сайту (моніторингом поширення COVID-19 займається Університет Джона Хопкінса), однак в цей час відбувається компрометація системи», – пише Медведєв.

Facebook / SKYNET

Шкідливі програми, відомі як AZORult. AZORult, використовуються для викрадення історії перегляду, файлів cookie, кодів, паролів і кріптовалюти. Вони також можуть завантажувати додаткові шкідливі програми на заражені машини.

«AZORult зазвичай продається на російських підпільних форумах з метою збору конфіденційних даних з зараженого комп’ютера. Існує також варіант AZORult, який створює нову приховану обліковий запис адміністратора на зараженій машині, щоб дозволити підключення з використанням віддаленого робочого стола», – уточнив експерт.

Шкідливі програми «підхоплюють» через сайти про коронавирусе

Він попередив, оскільки коронавірус продовжує поширюватися, і для його моніторингу розробляється все більше програм і технологій, шкідливих програм ставатиме тільки більше.

В Італії з’явилися лжеполицейские

Не виключено, що деякі види злочинів, пов’язані з карантином, можуть перекочувати з Італії в Україну. Зараз там, наприклад, з’явилися лжекопы, які на місці «штрафують» перехожих без масок, а псевдолікарі дурять людей похилого віку.

У регіоні Абруццо (Італія) з’явилися псевдополицейские, які на місці штрафують людей без масок.

“Постраждалої була жінка в районі Пелинья, яка вийшла в супермаркет за покупками. До неї підійшли два чоловіки у формі, які представилися поліцейськими, але не пред’явили жодного посвідчення», – пише місцевий сайт IlCapoluogo.it

Дама, введена в оману уніформою, віддала їм 50 євро. Це був не єдиний випадок. Інші місцеві жителі теж повідомили в поліцію про присутність на вулицях таких “копів».

Там уточнюють, що крім фальшивих поліцейських, з’явилися псевдолікарі, які обіцяють робити вдома мазки на наявність коронавіруса. «Ці люди ходять до літніх італійцям і в будинку пристарілих. І роблять там крадіжки. Випадок був зафіксований в Аквілі і в долині Субекана», – пишуть італійські ЗМІ.

Проти спекулянтів завели справи

Взялися в Італії і за спекулянтів, які наживаються на продажу масок, рукавичок і дезінфікуючих засобів. Згідно зі звітом фінансової поліції Італії, за місяць там встановили десятки «бізнесменів», яким тепер загрожує покарання за шахрайство.

«В Мілані встановлені 10 осіб, які продавали одні й ті ж товари з накруткою 100-400%. У Неаполі зростання цін на маски торкнувся збільшення на 6,150%. Слідчі виявили, що 10 тисяч масок були готові до продажу на суму 400 тис. євро», — ділиться подробицями видання «Il Sole 24».

В Італії проти спекулянтів відкривають справи

ilcorrieredelgiorno.it

В Барі (столиця області Апулія) співробітники фінансової поліції вже провели 30 обшуків у різних комерційних організаціях. Підозрюваними стали громадяни Італії та Китаю. Їм інкримінують шахрайські дії при продажу захисних масок, дезінфікуючих гелів і серветок для рук. «Вони використовували надзвичайний стан через коронавіруса. В результаті обшуків було вилучено понад 30 тис. товарів на комерційну вартість близько 220 000 євро», — вважають у фінансовій поліції.

У Турині вже встановлено 20 осіб, які, скориставшись ситуацією, організували через інтернет продаж дефіцитних масок з фільтром — за одну штуку вони просили 5 тис. євро.