Ровт проти “1+1”. Коломойський отримає повістку від суду США, але не у справі привласнення мільйонів “ПриватБанку”

Міністерство юстиції України отримало повістку Південного окружного суду Нью-Йорку, США, для передачі її олігарху Ігорю Коломойському.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив український політик, нардеп двох скликань, колишній голова Закарпатської та Луганської обласних державних адміністрацій Геннадій Москаль.

“Відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми “Гроші” на телеканалі “1+1″ та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському”, – написав Москаль і оприлюднив один з документів. Згідно з конвенцією, Мін’юст юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно.

Протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток журналіст, а тепер нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський, автори програми “Гроші”, а також кінцевий бенефіціар телеканалу “1+1” Ігор Коломойський, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично. З метою забезпечення покличу громадянин США Алекс Ровт просити накласти арешт на все майно відповідачів. Йдеться про позов Алекса Ровта щодо поширення завідомо неправдивої інформації про нього. Дубінський у своїй програмі “Дубінізми” від 3 лютого заявивши, що люди Ровта нібито пропонували 5 мільйонів доларів хабаря голові Фонду держмайна за директора Одеського припортового заводу (ОПЗ). Наприкінці лютого цього року тій самий Москаль заявив на своїй сторінці у Facebook, що Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до Дубінського та Коломойського.

Свій пост політик супроводив відповідними документами – копіями декількох сторінок постанови американського суду. Алекс Ровт подавши аналогічні позови до тих же відповідачів також у Солом’слов’янський і Подільський районний суди Києва. Альо суди української столиці, на відміну від американського, поки що не відреагували на них.

Довідка: Алекс Ровт – українсько-американський підприємець єврейського походження. Народився у місті Мукачеві в сім’ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає й нині. Деякий час працював у фірмі “Мілмард”, у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він — президент компанії “IBE Trade Corp” у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив. Мільярдер, один із найбагатших людей світу за рейтингом Forbes.

Позивач Ровт, за даними Москаля, також просив Федеральний суд США подавати заявки та прийняти до розгляду справу, відкриту 20.10.2019 року суд штату Делавер (№2019-0377), з відмивання на території США грошей, отриманих злочинним шляхом кінцевим бенефіціаром “1+1” Ігорем Коломойським.

11 березня ІНФОРМАТОР із посиланням на власні джерела повідомляв, що ФБР США видала ордер на арешт Коломойського, і у разі, якщо олігарх залишить територію України, його можуть заарештувати прикордонники. Про це стало відомо тільки у березні, однак сам ордер датується 15 листопада 2019 року. Ігорю Коломойському інкримінують відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наприкінці травня 2019 року державний “ПриватБанк” подавши позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцлерського суду штату Делавер (The Delaware Chancery Court of). П

ідприємців підозрюють у привласненні майже 623 мільйонів доларів США, які вони начебто вивели із рахунків “ПриватБанку” через шахрайську схему з назвою “Оптіма”. У позові Коломойського, Боголюбова та їхніх партнерів звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйона доларів США, які належали вкладникам “ПриватБанку” в Україні. У позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм та дочірньої філії “ПриватБанку” на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили в США, де за них купляли нерухомість, а також металургійні заводи в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія, Кентуккі та інших, – писав “Голос Америки”.

Пізніше речниця ФБР Тіна Джагерсон розказала в листі «Радіо Свобода», що Федеральне бюро розслідувань США не підтвердило і не заперечило, що веде розслідування щодо ймовірних фінансових злочинів українського олігарха Ігоря Коломойського. Альо днем раніше видання The Daily Beast (з посиланням на три неназвані джерела, обізнаних з розслідуванням ФБР) повідомило, що Федеральне бюро розслідувань США розслідує ймовірні фінансові злочини українського олігарха, колишнього власника націоналізованого ПриватБанку Ігоря Коломойського. Зокрема відмивання грошей.