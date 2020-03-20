Як поліція доганяла п’яного водія на ВАЗ, який ледь не врізався в патрульний автомобіль (відео)

Пригода сталася біля села Чинадієво Мукачівського району

Як повідомили в поліції Закарпаття, близько 15-ї години в четвер на трасі Київ-Чоп автомобіль ВАЗ пішов на обгін і ледь не врізався в автомобіль патрульної поліції, який рухався у зустрічному напрямку.

Поліцейські вирішили наздогнати ВАЗ.

Як виявилося, водій був п’яним. Він зізнався, що випив, бо коронавірус.

На водія складено два протоколи: за небезпечний обгін і за водіння в нетверезому стані.

: prozak.info

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