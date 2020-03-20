Елизавета II ушла на карантин: заявление королевы

Сегодня, 19 марта, королева Великобритании оставила Лондон и отправилась в Виндзорский замок, где пробудет в изоляции.

Королевская семья придерживается карантина и призывает к этому все общество. Елизавета II не будет покидать Виндзорский замок до Пасхи. Она уменьшила число помощников до нескольких лиц для того, чтобы максимально уберечься от пандемии.

Также на официальной странице монархов в Инстаграме опубликовали заявление Ее Величества, в которой она призывает беречь себя и родных, изменить привычный образ жизни ради блага сообществ, в которых мы живем.

Муж Елизаветы II принц Филипп уже прибыл на Лесную ферму в Сандрингеме. Он также ограничил круг своего общения. Его жена отправилась в Виндзорский замок вместе с собачкой Кэнди.

В официальном заявлении Ее Величества говорится, что сейчас такое время, когда нужно сосредоточиться для достижения общей цели и найти такие способы связи, которые помогут убедиться, что близкие люди находятся в безопасности. Также она поблагодарила ученых, врачей и государственные службы за работу, которую они выполняют ежедневно.

Нам всем рекомендуют изменить образ жизни, к которому мы привыкли, для обеспечения безопасности других, для защиты наиболее уязвимых групп населения. Я уверена, что мы сможем решить задачу, которая стоит перед нами. Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сыграть нашу роль, – сказала Елизавета II.

: telegraf.com.ua