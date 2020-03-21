В Україні зробили найменше в світі тестів на коронавірус

В Україні найменше в світі зробили тестів на COVID-19 з моменту початку пандемії

Про це передає Depo.ua із посиланням на дані сервісу Our world in data.

Зазначається, що станом на 17 березня було зроблено всього 500 штук. У Вірменії зробили майже 700 тестів, у Польщі – майже 8 000.

При цьому в Італії, де стрімко зросла смертність від COVID-19, було зроблено майже 150 000 тестів, у Великій Британії – більше 50 000, в Китаї – більше 320 000.

Найближчі до України за кількістю проведених тестів – Нова Зеландія (584) і Пакистан (531).

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