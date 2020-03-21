Стало відомо, як зміниться клімат Європи до 2030 року

Німецька служба погоди (DWD) оголосила у вівторок на щорічній прес-конференції з питань клімату прогноз клімату на наступні десять років у вівторок. Зокрема, вони зазначили, що в 2020 році клімат Німеччини може бути на 1,0-1,5°С тепліше у всіх регіонах, ніж середній показник за базовий період 1981–2010 років. Пише Топаграр.

У п’ятирічному середньому на 2025-2029 рр. кліматичний прогноз у західній та східній Німеччині передбачає, що температура буде на 1,5-2,0°С вище. Розрахунки опадів протягом наступних десяти років свідчать про те, що, наприклад, середня кількість опадів можна очікувати в 2020 році в Німеччині, але п’ятирічний період 2020-2024, ймовірно, буде занадто сухим.

DWD зараз розраховує порівнянні кліматичні прогнози для Європи та світу. Від цього, пишуть вони, виграють сільське господарство та лісове господарство.

Агропромисловість може готуватися до сухого або теплого періоду на початку відбору насіння або профілактики боротьби з шкідниками.

Для енергетичної галузі та операторів відновлюваної енергетики прогнози клімату можуть бути корисними при плануванні резервних послуг на роки з низьким вітром.

: agronews.ua

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