В Нежине похмелье перепутали с коронавирусом

Экспресс-тест пациентке все же сделали.

В Нежине Черниговской области 18 февраля поместили в бокс инфекционного отделения 38-летнюю женщину. У нее подозревали коронавирус. Однако выяснилось, что у нее похмелье, передает Страна.

Об этом рассказал генеральный директор Центральной нежинской городской больницы Александр Костырко.

«Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром присутствуют», — сообщил Костырко.

Пациентка до сих пор находится в боксе. Там она пробудет до получения результатов анализов, отправленных в Киев.

Как выяснилось, женщина живет в микрорайоне Фрунзовка. Вчера она вызвала скорую помощь и пожаловалась врачам, что двое суток у нее держится высокая температура, она кашляет и задыхается. Также женщина добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива последнее признание, достоверно неизвестно.

Как бы там ни было, специальная бригада доставила женщину в больницу, где ее осмотрели. Температура у нее была в норме. Пациентка покашливала, но этот симптом легко можно симулировать, пояснили медики.

В течение суток поступит результат экспресс-теста, а конечный результат анализа в Нежине ждут через неделю. Женщина пребывает под наблюдением.

: novosti-n.org