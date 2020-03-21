Вже в березні безробітних в Україні стане на мільйон більше, і це далеко не межа, — відомий економіст

В Україні почалася серйозна економічна криза, передбачити наслідки якого не може ніхто, оскільки з проблемами і викликами такого масштабу країна ніколи не стикалася. Втім, як і весь світ.

Потрясіння слідують одне за іншим, а наша влада, м’яко кажучи, розгублена і абсолютно безпорадна. До запевнень, що держава про нас піклується вдень і вночі, навіть школярі ставляться зі скепсисом, а ось експертам, лякаючим прийдешнім апокаліпсисом, народ вірить беззастережно.

У такій вкрай напруженої ситуації дуже важливо почути, що про події думають фахівці. На жаль, бесіда з ректором Міжнародного інституту бізнесу доктором економічних наук Олександром Савченком оптимізму не додала.

«У Києві скоро настане крах ринку нерухомості»

— Олександр Володимирович, днями Рада затвердила перелік тимчасових заходів у період боротьби з коронавірусом. Це доплати в розмірі 200 відсотків медичним працівникам, а незаможним пенсіонерам — по тисячі гривень, звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ ліків, медичних виробів і обладнання, скасування штрафів і пені за несвоєчасну або неповну сплату єдиного соціального внеску, скасування плати за землю і т. д. Витримає і без цього убогий державний бюджет таке навантаження?

— Справді парламент прийняв чотири закони, пов’язані з епідемією коронавіруса. У тому числі обмежувальні заходи, які припиняють роботу метро, міжміського транспорту, громадського харчування, торгових центрів і т. д. Можу сьогодні сказати одне: наявний дефіцит державних фінансів на рівні 20 мільярдів гривень буде дитячим лепетом у порівнянні з тим, що очікується вже у березні.

— Що конкретно гряде?

— Дуже страшні речі. Ті галузі, яким, по суті, заборонили працювати (торгівля, транспорт, ресторанний бізнес, послуги та інше), дають приблизно 25 відсотків ВВП країни. Очікую, що половина бізнесу у цих секторах пропаде (тобто ми заборонили створювати ВВП десь на 12 відсотків) і прогнозую вже в цьому місяці падіння ВВП на три-п’ять відсотків. Відповідно, дефіцит державного бюджету буде більше 10 відсотків.

— Як це відіб’ється на звичайних громадянах?

— Прогнозую, що доходи середнього українця знизяться приблизно на п’ять-десять відсотків вже в квітні. Плюс прискорення інфляції і, звичайно, девальвація гривні, викликана цими заходами, і втечею з України інвесторів, що вклали гроші у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Якщо НБУ і далі буде «палити» резерви, може наступити наступний етап падіння національної валюти до 30 гривень за долар.

— Ми ж ще країна з сировинною економікою…

— Це добре, тому що ціни на продукти харчування не ростуть так помітно.

Зараз більше всього на курс гривні впливають три фактори. Перший — падіння цін на нафту і газ — для нас сприятливий. Адже 30 відсотків нашого імпорту — це нафта, нафтопродукти і газ.

По ідеї, фактор зниження цін на нафту більш ніж в два рази повинен був привести до посилення гривні. Але цього не сталося, бо діють два інших фактори: вихід інвесторів, а по суті спекулянтів, які вклали в ОВДП приблизно 4,5 мільярда доларів (у них зараз попит на долари дуже великий, що веде до девальвації гривні), і епідемія коронавіруса, яка теж дуже негативно впливає на курс.

— Керуючий партнер Capital Times Ерік Найман написав: «Якщо влада заграються у друкарський верстат або якщо повернуть „Приватбанк“ старим власникам або пробачать їм борг, що посварить Україну з МВФ в самий невідповідний момент, тоді і 30 і навіть 32-35 здадуться легкою прогулянкою». Яким буде курс гривні в найближчій перспективі?

— Я пропонував Нацбанку дати гривні опуститися до 27 і не витрачати наші резерви, а він все-таки їх витратив (більше одного мільярда доларів), і гривня подешевшала. Зараз, повторюю, нова точка стабілізації курсу — 30. І якщо влада завершить свої заходи по боротьбі з коронавірусом 4 квітня.

— Це вкрай малоймовірно.

— На жаль. До того часу з економікою вже буде відбуватися таке… Сподіваюся, у верхах знайдуться тверезі голови. Тому давайте не лякати людей. Поки бачу, виходячи з того, що зробила влада, курс рівноваги десь в районі 30. Багато експертів на прогнозах, швидше за все, заробляють…

— Ви маєте на увазі штучне нагнітання, щоб посіяти паніку?

— Ні. Просто чим більше коливання валют, тим більше заробляють профільні компанії. Відхилення вуличного курсу від офіційного — це прямі заробітки, причому істотні. Приблизно 5-6% в день можна заробити, якщо ти в цьому бізнесі.

Повертаємося до основної теми. Безграмотна політика Нацбанку і Мінфіну (вони її продовжують, на жаль) і заходи, які зробили Рада і уряд, приведуть до падіння ВВП на 3-5 відсотків вже в березні та курсом на кінець місяця близько 30 гривень за долар. Почнуть підвищуватися ціни, оскільки, коли курс гривні падає — це сигнал до інфляції. За останні 12 місяців інфляція становила всього три відсотки. Зрозуміло, вона почне стрімко зростати. А грошей у бюджеті буде менше. Зауважу, що це оптимістичний прогноз.

— Заступник голови Національного банку України Олег Чурий сказав, що у НБУ є запас міцності, щоб стримувати коливання курсу. Наскільки цього запасу вистачить?

— Загальні резерви НБУ — 26 мільярдів доларів. За тиждень вони витратили більше мільярда, віддавши наші гроші міжнародним і українським спекулянтам. І Чурию, і всім іншим я не раз говорив, що вони запустили козла в город. І попереджав: коли прилетить чорний лебідь, ті, хто раніше заводили сюди долари, будуть їх виводити, тобто побіжать як щури з корабля.

— Але їх поведінка цілком логічно.

— Звичайно. Вони хочуть зафіксувати свої доходи. І Нацбанк бере в цьому участь. Але цю бездарну політику треба припиняти. Вони програли перший раунд, витративши даремно більше мільярда доларів. Пам’ятаєте, колись Янукович теж так робив — тримав курс стабільним перед Революцією гідності, витративши на це близько 8-9 мільярдів? Це типова помилка неофітів Національного банку.

Тепер повертаюся до вашого запитання про те, що держава намагається підтримати малий і бізнес, дозволивши йому не платити соціальні внески. В Києві скоро настане крах ринку нерухомості. З власників нерухомості держава дере дуже великі гроші — придумали земельний податок, податок на комерційну нерухомість, це десь 25% орендної плати. А зараз дозволили два місяці нічого не платити. Але це не рятує ситуацію на ринку нерухомості.

«Я не радив би бігти знімати депозити»

— А якщо народ в паніці побіжить знімати гроші з депозитів?

— Банки не будуть давати гроші. Наприклад, «Альфа-банк» вже оголосив, що не буде займатися готівкової конвертацією, за ним пішов «Приватбанк». Але, оскільки зараз банківська система в кращому стані, ніж у 2013-2014 роках, я не радив би бігти знімати депозити. Тим більше, як показав досвід, депозитні вклади страхуються. Особливо в безпеці можуть себе відчувати ті, хто зберігає гроші в державних і великих західних банках (вони дуже перекапитализированы).

— Світ завмер в очікуванні глобальної фінансової кризи. Олігарх Рінат Ахметов прокоментував ситуацію так: «Для України це дуже серйозний виклик, необхідно приймати швидкі та ефективні рішення. Тому що коли, образно кажучи, в світі кашель, у нас — запалення легенів».

— Так, все правильно. Коли світова економіка падає, ми падаємо глибше всіх.

— Яким може бути апокаліптичний сценарій для нашої країни?

— Те, про що я вам сказав, це вже його початок. Можете собі уявити, що за тиждень в Україні більше мільйона людей втратили роботу, різко падають доходи населення, ціни зростають, знижується курс гривні, закриваються зовнішні ринки збуту, тому експортерам буде важко продати все, крім зерна.

Оскільки у нас відкрита економіка, держава зараз потребує суперпрофесійних керівників Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку. Попередній Кабмін, на жаль, був урядом офіс-менеджерів, а нинішній — менеджерів середньої ланки. Звідси і такі примітивні рішення по боротьбі з коронавірусом, які не поліпшують ситуацію, а погіршують її. Тому бачу зовсім іншу систему боротьби з епідемією, яка базується на розумінні того, що у нас слабка, некомпетентна і непрофесійна влада, бідний, але здатний на самоорганізацію народ і сильний, звик виживати бізнес.

Моя найпростіша рекомендація — скасувати з 4 квітня всі ці заборони (маю на увазі поїздки в метро, заборона на торгівлю та надання послуг, навчання студентів). Куди повинна бути спрямована енергетика слабкої держави? В першу чергу на те, щоб люди могли придбати в аптеках елементарні засоби захисту від коронавіруса: антисептики, маски, термометри, експрес-системи за доступними цінами.

— Так їх вдень з вогнем не знайдеш. Нам рекомендують ними користуватися, а в продаж нічого немає. Або за космічними цінами.

— Це правда. Держава виявилася не здатна за півтора місяця організувати постачання в аптеки навіть марлевих масок, не кажучи вже про тести на коронавірус. А як офіс-менеджери можуть це все організувати? Вони збираються, порушуються, а потім вирішують «все заборонити і закрити». І задоволені. Хочуть ще військове положення ввести…

Вони не розуміють причинно-наслідкових зв’язків. Дуже важко, коли тобою керують офіс-менеджери і менеджери середньої ланки, причому напевно не кращі. Напевно, не мені одному здається, що краще, щоб вони взагалі ні в що не втручалися. Ми самі впораємося.

Хоча не вірю, що держава нам все добре організує, і більше вірю в те, що ми можемо самоорганізуватися.

Друге завдання влади: будь ласка, перейдіть по дві-три базові лікарні в кожній області та забезпечте їх сучасними апаратами штучної вентиляції легень, тест-системами, спеціальними захисними костюмами (їх треба дуже багато — десятки тисяч, тому що вони разові), навчіть лікарів користуватися цим і організуйте алгоритми взаємодії медперсоналу з суспільством і з хворими (щоб людина чітко знав, що йому робити, коли у нього ознаки захворювання, а далі наші люди самі зорієнтуються). Більше від вас нічого не треба.

Я приблизно порахував, що на все це потрібно десь 25 мільярдів гривень плюс один мільярд доларів. Сучасні захисні костюми і дихальні системи дуже дорогі. В Німеччині сучасний апарат штучної вентиляції легенів коштує сотні тисяч доларів, це просто космос. Але нам таких багато не треба. Треба не менше тисячі більш простих систем за ціною менше ста тисяч доларів.

Щоб з 4 квітня (а краще раніше) працювало метро і там було безпечно, там повинні дотримуватися такі регламентні процедури: пасажир може зайти в підземку тільки в масці, а перед цим його температуру вимірюють тепловізором (хороший тепловізор коштує п’ять тисяч гривень). З відвідувачами торгових центрів, кінотеатрів, ресторанів, салонів краси, спортклубів можна чинити так само. А всім перукарям, водіям громадського транспорту, продавцям, офіціантам і кухарям необхідно проходити регулярні тести на коронавірус. Плюс жорсткі вимоги дезінфекції всіх поверхонь. Це ж елементарно.

— Мушу зауважити, що це утопія.

— Ви праві, це утопія — якщо ми говоримо, що це має робити держава. А я кажу про соціальну відповідальність бізнесу. Запропонуйте, наприклад, власникам Ocean Plaza, щоб в їх торговий центр запускали тільки після контролю тепловізором і в масках. І нехай він працює.

Що краще для власника ресторану — банкрутство або витратити трохи грошей на тепловізор, марлеві маски засоби дезінфекції, але заклад буде працювати? Для мене відповідь очевидна. Транспорт, сфера послуг, торгівля, ресторани, кафе — це перша хвиля. А в квітні буде другий удар. Зупиняться заводи, фабрики, готелі, ЗМІ. Вони стануть банкрутами. У бідній країні безробітні стануть більшістю! А це вже майже колапс країни. І до нього приведуть ось ці заходи, а не закриття зовнішніх ринків, хоча і там нас чекає колосальний удар.

«Якщо заборонні заходи триватимуть, люди будуть вмирати не від коронавіруса, а від голоду, стресу, інших, більш страшних хвороб»

— Чи впорається Україна без грошей МВФ в умовах пандемії коронавіруса? Експертне співтовариство розділене на два табори. Одні вважають, що нам не обійтися, і Україну чекає дефолт з усіма витікаючими наслідками. Інші, навпаки, впевнені, що нам без цієї боргової кабали буде навіть краще. Для отримання наступного траншу МВФ Україні залишилося виконати два його вимоги — відкрити ринок землі і прийняти закон, який унеможливить повернення банків колишнім власникам.

— На жаль, у нового Кабміну не спостерігаю великого ентузіазму виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду і програму президента України (його передвиборні обіцянки — відкриття ринку землі і тверда банківська система). Швидше за все, в найближчі кілька тижнів ці закони не будуть прийняті. І голосів в Раді не набирають, і бажання немає. Чим гірша економічна ситуація, тим менш конструктивно працює парламент, і не тільки.

Просто вони не розуміють, що країну чекає через два тижні, через місяць. А я розумію. Напевно, ви теж. Ситуація може змінитися в гіршу сторону, і тоді вони побачать крах державних фінансів.

Якщо заборонні заходи триватимуть на півтора місяці, до 1 травня, ще кілька мільйонів людей втратить роботу. Повторюю, вже в кінці березня мільйон українців поповнять армію безробітних. Продавці, офіціанти, кухарі, водії, бухгалтери, адміністратори, прибиральники — це якраз ті, у кого доходів дуже мало. Навіть не уявляю, як вони виживуть. А їм кажуть: сиди вдома і радій. Ну, ти день-два-тиждень можеш посидіти. Хто більш забезпечений — два-три місяці. А далі? Помирати від голоду, стресу, інших, більш страшних хвороб, алкоголізму…

Думаю, через два-три тижні Рада спробує прийняти більш адекватні закони. Але вони будуть і вашим, і нашим. Зроблять спробу знову обдурити Міжнародний валютний фонд. Однак не думаю, що МВФ дасть гроші. Тоді знову народ почне вимагати зміни уряду. Втім, поки що не уявляю, як запрацює і цей Кабмін. Йому як мінімум треба ввійти в курс справи…

Розумієте, у слабкій державі повинен бути хоча б один правильний інститут, який може виступити хоч якимось стабілізатором.

— У нас є такий?

— Мені здавалося, їм було Міністерство закордонних справ, яке вело більш-менш стійку зовнішню політику. Однак зараз у зв’язку з цими мінськими протоколами…

Загалом, всередині країни не на кого спертися. Був зовнішній інститут — Міжнародний валютний фонд, але влада так з ним лукавить, що теж не обопрешься. До 2008 року таким надійним інститутом влади був Національний банк, який останнім часом йде на приводу не у тих сил, і гроші витрачає не на нас…

Пропоную дуже просту міру рефінансування боротьби з коронавірусом: уряд випускає на 30 мільярдів гривень і 1 мільярд доларів цільові «антивірусні» ОВДП, їх купує Національний банк, одержувані гроші уряд швидко і чесно використовує на ті цілі, про які я вже сказав.

Замість того, щоб віддавати наші долари міжнародним і українським спекулянтам, віддайте їх нам для спасіння від епідемії.

Якщо все буде йти так, як зараз (а ймовірність того, що Мінфін і Нацбанк будуть робити помилки, — 99%), золотовалютних резервів вистачить на півтора-два місяці. А потім два сценарії: або здаватися Міжнародного валютного фонду, або йти до кредиторів з пропозицією реструктуризувати наші борги.

— Що маєте на увазі під здачею МВФ?

— Прийняти закони, які вони вимагають, і показати, що ти закони працюють. Тоді отримаємо перший транш. Але МВФ, знаючи нашу поведінку, дасть мало. У кращому випадку півтора мільярда.

Якщо нас посилають («депутати приймуть не ті закони»), ми заявляємо, що не будемо платити за зовнішніми боргами, а гроші, що залишилися від минулих позик, будемо витрачати на покриття дефіциту бюджету. Але їх теж вистачить ненадовго.

Так що катастрофічний сценарій цілком вірогідний: влада продовжує все забороняти, а потім ще і введе надзвичайний стан…

Те, що відбувається зараз мені все більше і більше нагадує фільм «Джокер». Я раніше сподівався: прийшло нове покоління, так, будь-то нароблять помилок, але зате не будуть красти. Впевнений, що ні Гончарук, ні Рябошапка, ні сам Зеленський не крали. А потім прилетів чорний лебідь — і все, суцільна некомпетентність, безпорадність і вже не тільки не смішно, але й страшно.

У них в політиці все ще домінує такий новий світовий тренд, як презентизм. Коли реальні дії замінюються презентацією (вона цінується набагато вище, ніж зміст), їм, нової влади, здається, що реальність ніхто уваги не звертає, а реальний стан справ взагалі їх не цікавить. Ви помітили, що останнім часом традиційні лідери — сильні і професійні, які вміють почати справу і закінчити його, програють практично завжди. Я довго думав, кому і чому вони програють, чому вони стали лузерами. І знайшов відповідь — їх перемагають аматори та аніматори, які органічно володіють мистецтвом презентизма. Вони як риба у воді живуть на екранах і в соціальних мережах.

Партії зараз теж вмирають. Якщо стара партія не знайде собі нового лідера — аматора і аніматора, вона програє. Виняток Великобританія, Німеччина і Америка. Але і там шукають фріка, якого ставлять на чолі партії. Чи переміг фрік створює нову партію. Але це халіф на годину. Потім і ця партія вмирає.

Світ змінюється. І це нова реальність, з якою можна боротися.

— Нещодавно Зеленський збирав олігархів і повідомив їм, що Україна звернеться до МВФ за допомогою для подолання епідемії COVID-19. Але фонд створено для подолання макроекономічних криз, а не для ліквідації наслідків епідемії. Фахівці їдко прокоментували, що президент, м’яко кажучи, погарячкував…

— У 2009 році після відставки з посади заступника голови НБУ я працював заступником міністра фінансів в уряді Тимошенко. Тоді нам вдалося отримати з нічого приблизно два мільярди доларів у зв’язку з світовою фінансовою кризою: Міжнародний валютний фонд вирішив, що всі країни пропорційно своїй квоті отримають допомогу. Хто зміг все це організувати, той і отримав. І зараз ми теж можемо отримати допомогу, але, думаю, можемо розраховувати максимум на один мільярд.

— Є у майбутнього кризи якісь паралелі з кризою 2008-2009 років?

— У світі кожні десять років трапляються кризи. У 2008-му криза був пов’язаний з високими цінами на нафту і накачуванням грошима федеральної резервної системи США. Зараз криза має іншу причину, але наслідки, швидше за все, будуть більш глибокими. Думаю, по силі і тривалості це буде як два кризи 2008-2009 років. Звичайно, якщо світові гравці кардинально не змінять політику, перестануть слухатися вірусологів і нагнітати ситуацію.

Ми повинні вирішити, що для людини важливіше: захистити його від можливої хвороби коронавіруса або від соціального й економічного хаосу, який призведе до глобальної злиднях і на два порядки більшому числу смертей від традиційних хвороб і голоду.

— І що важливіше?

— Повинен бути дотриманий баланс. На мою думку, наслідки від вжитих заходів у соціальному та економічному плані набагато гірше, ніж від коронавіруса.

За найгіршого сценарію від коронавіруса може померти від тисячі до десяти тисяч українців. А от якщо ми проб’ємо дно (а ми йдемо до нього), з-за цієї дестабілізації різко зросте кількість найнебезпечніших хвороб, що призводять до смерті (інфаркт, інсульт, рак) плюс суїциди. Я порахував, що це призведе додатково до ста тисячам смертей. Ще давайте врахуємо, скільки людей загине тому, що не зможе дістатися до лікарні, купити ліки і т. д.

Зараз люди заражаються в забитих маршрутках. Та пустіть додатково три-чотири поїзди метро в годину пік, терміново купіть в кожне місто десяток хороших автобусів. Витратьте на це ще мільярд Нацбанку. А у нас йдуть якимось давнім італійським рекомендацій. Ось у Німеччині пошти усе дозволено, але там порядок і самоорганізація, і реальна смертність менше відсотка, а в Італії, яка за поведінкою близька нам, все заборонене і там люди вмирають з-за безладу в лікарнях і лікарів, які заразили сотні італійців.

Потрібно вивчати досвід країн, де менший відсоток смертності — Німеччині, Великобританії, Сінгапуру. В даний час там кращі практики. Але, на жаль, ми придумуємо щось своє або копіюємо найгірше…

Хочу закінчити на позитиві: в цьому році смертність від вірусних хвороб, включаючи коронавірус, не вище, ніж торік і позаторік…