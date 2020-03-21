К Земле приближается опасный астероид

Его диаметр составляет от 1,8 до 4,1 километра.

Потенциально опасный астероид приближается к Земле, ближе всего к нашей планете он окажется в конце апреля, рассказали в NASA. По данным космического агентства, речь идет об астероиде номер 52768 (1998 OR2). Его диаметр составляет от 1,8 до 4,1 километра. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 3,68 земного года.

Потенциально опасным этот астероид называют, поскольку трасса его полета пересекает орбиту Земли. Ближе всего к нашей планете он окажется 29 апреля. При этом он будет находиться в 6,29 миллиона километров от Земли, что в 16 раз дальше, чем Луна.

Отметим, что приближение к Земле потенциально опасных астероидов – нередкое явление. Так, в середине февраля к планете приблизился астероид номер 163373. Он прошел на расстоянии, в 15 раз превышающем расстояние до Луны.

: lenta.ua