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За минулу добу в Італії і США зафіксовані по 5,5 тис. нових випадків коронавіруса

21.03.2020

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать дані worldometers.info.

У США за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилася на 5594 людини. Там також зареєстрували 49 смертей.

В Італії за цей же період нарахували 5986 підтверджених випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 осіб.

У Німеччині кількість хворих зросла на 4528 людина. Померли 24. Зараз країна наближається до позначки в 20 тисяч за кількістю зареєстрованих випадків зараження.

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю хворих. В Ірані, в свою чергу, на коронавірус заразилися 19644 осіб, у тому числі 1433 загинули (149 за минулу добу) і 6745 одужали.

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