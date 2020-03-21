У Львові хворий коронавірусом вилікувався, поки чекав результатів повторного аналізу

У Львові хворий коронавірусом пацієнт видужав до того, як прийшли результати повторного аналізу. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

20 березня Садовий написав, що у Львові був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом. Захворів житель Львова 1961 року народження, який 13 березня повернувся з Німеччини.

За словами львівського мера, пацієнт сам є лікарем і тому усвідомлював, що входить в групу ризику. В перший же день після приїзду в Україну чоловік здав тест на COVID-19 у приватній лабораторії і весь час намагався перебувати в максимальній самоізоляції.

Після того, як прийшли позитивні результати аналізів, львів’янин звернувся в інфекційну лікарню. Зараз він почуває себе добре, ніяких клінічних проявів хвороби немає, але він надалі буде перебувати під контролем.

Як повідомляє видання «Galinfo«, позитивний результат на коронавірус у чоловіка підтвердили дві лабораторії — львівська та київська. Матеріали були відправлені в Центр суспільного здоров’я України.

Як розповіла прес-секретар Львівської ОДА Дар’я Бавзалук з посиланням на в. о. начальника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васько, пацієнт уже одужав.

Аналізи, які виявилися позитивними, забрали 13 березня, а до того, як прийшли результати повторного тесту, чоловік вже вилікувався і симптоми у нього відсутні. У його дружини аналізи також негативні.

«Переведений на домашній карантин. Він чекав результатів, у нього не було симптомів. Він сам прийшов з цим папером в інфекційну. Він здоровий, переніс хворобу», — сказав Васько.