Штрафи за порушення ПДР виписуватимуть по-новому: деталі

З 10 березня 2020 року набув чинності Наказ Міністерства внутрішніх справ від 06.02.2020 р. №101 “Про внесення змін до інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі”.

Наказом змінюється редакція п. 1 глави II згаданої Інструкції. Зокрема, положення про те, що протокол складається у письмовій формі відповідно до вимог ст. 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому якщо є технічна можливість, протокол складається в електронній формі. Якщо ж, кпри міру планшета у патрульного немає, то відсутній і вибір.

А якщо технічні можливості є, електронний протокол автоматично отримує, згідно з Наказом, серію і номер та роздруковується за допомогою спеціальних технічних засобів”. Що це за кошти, ховається під ними звичайний принтер або мається на увазі інший прилад, в Інструкції не уточнюється.

В документі не зазначено, кому повинні належати “спеціальні технічні засоби”. За замовчуванням, поліцейським. Отже, електронний протокол роздруковується на місці його складання. Однак бувають всякі ситуації. Наприклад, засіб для роздруківки є, але зламалося, а протокол складено. І тоді може виникнути ситуація: або водій не отримує роздрукованого протоколу, або електронний знищується і пишеться паперовий заново. Чи є у водія або поліцейських право звернутися в найближчу точку за роздруковування документів? Питання відкрите.

Однак сам по собі електронний протокол – це плюс. Адже діяла до цього наказу редакції Інструкції такої можливості просто не було.

: uamotors.com.ua

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