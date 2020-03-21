В якому випадку реально необхідно надягати маску і як її правильно носити – Скалецька

У зв’язку з поширенням коронавіруса, ВООЗ дає чіткі рекомендації про доцільність використання масок. Так потрібно їх носити чи ні?

За кілька минулих днів я бачила в Києві дуже дивні приклади використання масок. Наприклад, спостерігала, як чоловік курив сигарету, знявши маску з одного вуха. Або інша людина — його маска була натягнута на окуляри, а він постійно поправляв їх руками. Бачила, як дві подружки в парку купили каву, зняли маски, попили кави і знову їх наділи.

Це неправильні приклади носіння масок. Так люди завдають собі більше шкоди, ніж користі. Оскільки маска, як сито, збирає багато небезпечних вірусів та інфекцій на собі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у зв’язку з поширенням коронавіруса дає рекомендації про доцільність використання масок. Із-за дефіциту цих засобів захисту зазначають: маски потрібні тим, хто захворів, і тим, хто за ними доглядає, а саме — медичним працівникам і близьким людям. Тому радять використовувати маски тільки в даних конкретних випадках.

Ось що кажуть фахівці ВООЗ: «Якщо ви кашляєте, є температура або утруднене дихання, надіньте маску і зверніться за медичною допомогою. Якщо у вас відсутні такі симптоми, вам немає потреби носити маску, адже не доведено, що вона захищає здорової людини. Однак, якщо ви здорові, але доглядаєте за людиною, який може бути інфікований новим коронавірусом, вам потрібно носити маску».

Тому якщо необхідність носити маску дійсно є, ВООЗ дає рекомендації як це правильно робити.

По-перше, перш ніж надіти, треба ретельно помити руки милом або спиртовмісним розчином. Після цього розгорніть маску і акуратно надіньте її на себе. Закріпіть металевий фіксатор на носі, натягніть нижню частину так, щоб вона закривала ваш підборіддя. Маска повинна щільно прилягати до обличчя.

По-друге, ні в якому разі не торкайтеся маски руками чи іншими предметами і зніміть її, як тільки маска стане вологою (або через два-три години носіння). Це дуже важливо, адже інакше ви можете підхопити інфекцію.

По-третє, коли знімаєте маску, не торкайтеся до частини, що закриває обличчя. Знімайте за вушні петлі і відразу помістіть маску накритий кришкою контейнер для сміття, а потім негайно помийте руки.

Прості медичні маски одноразові! Їх не можна прати, сушити, що б вам не розповідали в кумедних відео, які поширюються в соцмережах. ВООЗ попереджає, що маски не захищають від зараження коронавірусом. Але кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу з пандемією, дотримуючись правил.

Зараз зусилля більшості країн спрямовані на те, щоб обмежити кількість контактів і сповільнити поширення COVID-19. У фокусі — захист літніх людей, які є найбільш вразливою до вірусу категорією. Наприклад, в моєму будинку сусіди пропонують купувати пенсіонерам продукти та інші необхідні речі, залишаючи пакети під дверима. Так ми зможемо дотримуватися карантину і подбати про тих, хто найбільше цього потребує.

Поговоріть зі своїми близькими, друзями, сусідами. Запитайте, чим ви можете допомогти, і попросіть про допомогу, якщо в ній потребу. Психологічна підтримка важлива в такий час. Ймовірно, ви всі бачили кадри з Італії, де сусіди разом співають на балконах. Ми, українці, за останні роки демонстрували дивовижну здатність до самоорганізації та підтримки.

Тож піклуйтеся про себе, піклуйтеся одне про одного, дотримуйтесь рекомендацій фахівців. Так, разом зі всім світом, ми подолаємо цю пандемію. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові!

Зоряна СКАЛЕЦЬКА