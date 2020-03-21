Війна триває: Дніпро прибув борт з пораненими бійцями ЗСУ

У Дніпро 20 березня прибув борт з евакуйованими з поля бою на Донбасі пораненими бійцями Збройних сил України. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа в Facebook.

«О 20.00 в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуйовані двоє Захисників. Одне Сонечко з осколковим пораненням лицьового черепа, чи є поранення очі скажуть фахівці обласної офтальмологічної лікарні, у свідомості, дихає самостійно. Направлений в лікарню Мечникова. Інший Захисник з побутовою травмою, направлений у військовий госпіталь», — написала вона.