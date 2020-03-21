Лучшие продукты для снижения артериального давления

Гипертония означает, что на стенки артерий наблюдается ненормально давление. Со временем гипертония ослабляет кровеносные сосуды и может привести к болезням сердца, почек, инсульту и другим проблемам. Чтобы снизить кровяное давление с помощью диеты, придерживайтесь продуктов с высоким содержанием калия, магния и клетчатки, но с низким содержанием натрия.

Листовая зелень

Натрий является главным виновником повышения давления. Калий помогает почкам выводить больше натрия через мочу, что, в свою очередь, уменьшает последствия гипертонии. Листовая зелень — фантастический источник важного питательного вещества, особенно салат ромэн, руккола, шпинат, капуста, зелень свеклы и мангольд.

Ягоды

Многие виды ягод, особенно черника, содержат полезные соединения, называемые флавоноидами. Получение достаточного количества флавоноидов в рационе связано с профилактикой гипертонии и снижением артериального давления у людей уже страдающих от заболевания.

Свекла

Овощ является важной частью гипертонической диеты — она содержит много оксида азота, помогающего открыть кровеносные сосуды и снизить давление. Исследования показали, что потребление свекольного сока снижает давление за 24 часа.

Молочные продукты

Кальций, в изобилии содержащийся в молоке, кефире йогурте, играет жизненно важную роль в сужении и расслаблении кровеносных сосудов и, следовательно, может помочь при гипертонии. Кальций необходим для сокращения и расслабления мышц.

Чеснок, травы, специи

Чеснок также содержит оксид азота и расширяет артерии. Базилик, корица, кардамон, имбирь и сельдерей полезны при гипертонии, т.к. помогают уменьшить количество натрия в рационе.

: Новости Ю