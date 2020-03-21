Лікар з Іспанії назвала єдиний спосіб уберегтися від коронавіруса

Українка Оксана Фоміна, яка проживає в Іспанії і працює там медиком, заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавіруса є самоізоляція.

Про це вона розповіла у відеозверненні на своєму каналі в Youtube

«Потрібно не на пляж їздити, не по місту кататися, не з собачкою ходити по 4 години гуляти або шашлики смажити. Сидіть вдома і мийте руки!» – закликала лікар.

Вона підкреслила, що ще 10 днів тому була спокійна і думала, що коронавірус– це такий же грип А, який пережили в 2009 році. Однак тепер, за її словами, ситуація змінилася.

«Серед моїх знайомих є багато тих, хто працює на першій лінії, вони розповідають, що інфекція важче, ніж ми собі уявляємо. Не всі фактори розкриваються. Хворіють і помирають молоді люди хворіють важко і з наслідками для життя. У них вказується просто інша причина смерті», – сказала Фоміна.

Вона зазначила, що іспанська система охорони здоров’я не захищає належним чином медперсонал. І, найімовірніше, за словами Фоміної, саме медики стануть головним джерелом розповсюдження хвороби.