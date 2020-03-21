Відомий футбольний функціонер і екс-президент мадридського Реала помер від коронавіруса

Екс-президент мадридського «Реал Мадрида» Лоренсо Санс помер у віці 76 років від коронавіруса. Повідомляється, що сьогодні ввечері його стан різко погіршився. Про це в суботу, 21 березня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на джерело.

Лоренсо Санс був екстрено госпіталізований 17 березня, але, незважаючи на зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Коротка футбольна біографія

При Сансі «Реал» виграв два Кубки європейських чемпіонів (1998, 2000), перервавши серію з 32 років без перемог, а також взяв Ла Лігу (1996/97) і Міжконтинентальний кубок (1998).



З 1985 по 1995 рік Лоренсо Сенс був директором «Реала», а потім займав пост президента протягом п’яти років. Під його керівництвом «Лос Бланкос» двічі вигравали Лігу чемпіонів — у 1998 і 2000 роках. Разом з тим, у «Королівського клубу» тривали фінансові труднощі, і Санса змінив Флорентіно Перес.



У 2006 році Санс придбав акції «Малаги», а в 2010 році продав клуб катарським інвесторам.