В Україні кількість випадків коронавірусу зросла до 47

Станом на 21:00 21 березня в Україні зафіксовано 47 випадків захворювань на коронавірус, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2)», – йдеться у повідомленні. Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили: Чернівецька 15 Дніпропетровська 2; Житомирська 1; Львівська 1; Київська обл. 2; Тернопільська 1; м. Київ 7, з яких 6 за цю добу.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків.