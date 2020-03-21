Український дизайнер Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків

Дружина екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, український дизайнер Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків з-за спалаху коронавіруса COVID-19.

Про це Бевза поінформувала на своїх сторінках у соціальних мережах.

“Вечір суботи в Києві, але я не вдома. Я в офісі зі своєю командою. Тому що ми повинні зробити щось важливе. Як свідчить статистика, ми стикаємося в Україні із зростанням випадків зараження коронавірусом. І, на жаль, наша медична система зовсім не готова до цього. У зв’язку з цим ми сьогодні тут з кращими кравцями, щоб виробляти комбінезони для наших медиків”, – зазначила дизайнер.

Бевза підкреслила, що буде шити комбінезони безкоштовно, оскільки вважає це своїм обов’язком.

“Я думаю, що всі мої колеги за кордоном зробили б так само”, – заявила вона.

Бевза також публікувала відео процесу пошиття комбінезонів для медиків і фото готового виробу.



