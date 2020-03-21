ГФС провела обшук в будинку футболу у справі про розкрадання коштів керівництвом УАФ

Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ГФС р. в Києві 20 березня провело обшук в Українській асоціації футболу, очолюваної колишнім головою бюджетного комітету ВР Андрієм Павелком – повідомляють джерела з самої УАФ. Про це написали в Facebook-групі «Політичні війни», повідомляє NewsOne.

Як стало відомо, обшук пов’язаний з розслідуванням незаконного заволодіння керівництвом УАФ грошовими коштами Асоціації на суму понад 80 млн. грн.

Зокрема, слідством було встановлено, що протягом 2018-2019 роках УАФ перераховувала кошти, призначені на розвиток українського футболу і організацію футбольних заходів, ряду підконтрольних собі ФОП. Товари і послуги фактично закуплялися за завищеними цінами або взагалі не поставлялися, що свідчить про фіктивність угод. У свою чергу, фіктивні підприємці за винагороду переводили в готівку отримані від УАФ кошти і передавали недобросовісним керівникам УАФ.

В ході обшуку було виявлено та вилучено фінансова документація УАФ, вивчення якої дозволить слідству з’ясувати обставини вчинення злочину і встановити причетність до нього конкретних функціонерів національної футбольної асоціації.

Нагадаємо, це не перший корупційний скандал, пов’язаний з керівництвом УАФ і її президентом Андрієм Павелком. З середини 2018 року в Україні та за її межами відкрито кілька кримінальних проваджень, у рамках яких розслідуються зловживання керівництва УАФ, спрямовані на розкрадання бюджетних коштів України, власних фондів Асоціації, у тому числі отриманих від УЄФА і ФІФА, а також щодо декларування Павелко А. В. недостовірної інформації.

У зв’язку з суспільним резонансом і тривалим бездіяльністю правоохоронних органів, 15 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування корупційних зловживань президента УАФ Андрія Павелка. Слід зазначити, що єдиною політичною силою, яка відмовилася підтримати створення ТСК, була «Європейська солідарність» — партія колишнього президента України П. Порошенко, якого вважають основним покровителем Павелко.

По інформації від членів ТСК, діяльність Комісії позитивно вплинула на активізацію розслідувань правоохоронними органами. Так, експертизою в рамках кримінального провадження був встановлений факт нанесення службовими особами дочірнього підприємства УАФ, ТОВ «ФФУ Продакшн», збитків державі на суму близько 9,5 млн. грн. внаслідок завищення на 34% вартості штучного покриття для 66 футбольних майданчиків, будівництво яких фінансувалося за бюджетні кошти.

Також, ТСК і правоохоронці займаються з’ясуванням обставин розкрадання коштів, які надходили від УЄФА на рахунку агента УАФ, компанії «Ньюпорт менеджмент Лтд», на розвиток українського футболу. Слідство підтвердило, що УАФ не отримувало товари, за які за розпорядженням керівництва УАФ було перераховано 11,5 млн. євро на користь фіктивних офшорних компаній.