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«Перший тест показав негативний результат»: нардеп Вельможний спростував своє зараження коронавірусом

22.03.2020

Народний депутат Сергій Вельможний спростовує інформацію про своє зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

«Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19 мене і мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом проведуть тест повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де після обстеження», — написав Вельможний.

Нагадуємо, раніше про коронавирусе у колеги по депутатській групі «Довіра» повідомив інфікований COVID-19 нардеп Шахов.

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