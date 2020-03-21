Письменник: Через два тижню у нас буде Італія. Бо живемо в середовищі придурків

Письменник Юрій Винничук про пандемію коронавірусу, його поширення в Україні і соціальну відповідальність шкірного громадянина.

«Через два тижню буде в нас Італія. Бо живемо в середовищі придурків. Ніхто ні сам не ізолюється, приїхавши з-за кордону, ні його не ізолюють. Ніде ніхто не дотримує дистанції. Поки не гавкнеш. Вчіться гавкати. Нє, не так, а ГАВ!!! Гульбанять наші заробітчани по рідних селах аж гай гуде. А крім того й тестів нема.

Тестів нема – статистика ідеальна. А тім годиною народу з запаленням легенів більшає. Який вихід? У Північній Кореї одного ідіота навіть розстріляли за порушення карантину. Альо я бі наших імбецилів заганяв у недіючі шахти і спускав бі їм на мотузці тормозок. Бо я, курва, гуманний.Але моя гуманність має межі. У Китаї вдалося все стабілізувати. Вони його (коронавірус, – ред.) породили, вони ж його і приморили. А ми, знаючи, досвід і проколи інших країн, висновків не робимо. Тоді влада винна такі висновки робити. Але влада у нас така, яку більшість і бажала. Я б на місці дохторів ще запитував інфікованих, за кого вони голосували… Дуже цікаво».