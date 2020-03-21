Пандемія COVID-19: вчені довели ефективність миття рук горілкою

Вчені відзначили, що сьогодні COVID-19 є “основним тягарем для систем охорони здоров’я в усьому світі”, тому вони вважали за необхідне перевірити, чи достатньо ефективні ті інструкції, які сьогодні дає Всесвітня організація охорони здоров’я.

“Ефективна гігієна рук має вирішальне значення для обмеження розповсюдження вірусу. Тому легкодоступні, але ефективні дезінфікуючі засоби мають вирішальне значення”, — підкреслили вчені.

За їх словами, “Керівництво з гігієни рук в охороні здоров’я” ВООЗ пропонує два склади на основі спирту для дезінфекції рук, щоб знизити інфекційність та розповсюдження патогенних мікроорганізмів. Однак поки що ефективність цих коштів була доведена виключно по відношенню до тих коронавирусам, які були відомі світу раніше.

Про COVID-19 світу раніше не було відомо, тому фахівці перевірили ефективність двох запропонованих ВООЗ спиртових розчинів саме проти нього.

В результаті їм вдалося з’ясувати, що COVID-19 був дуже чутливий до цих спиртів, у концентрації, запропонованої ВООЗ — 85% етанолу та 15% води і 75% ізопропанолу і 25% води.

Також вчені з’ясували, що обидва спирти є ефективними проти COVID-19 у будь-якій концентрації, що перевищує 30%.

“Примітно, що обидва протестованих спирту, етанол і ізопропанол були ефективні при інактивації вірусу через 30 секунд при мінімальній кінцевої концентрації, щонайменше, 30%”, — говориться в дослідженні.

Зазначимо, що етанол використовується для приготування горілки та інших алкогольних напоїв. Горілка в свою чергу готується з відфільтрованої суміші води і ректифікованого етилового спирту з харчової сировини.

Відповідно до законодавства ЄС, етанолу в горілці повинно бути не менше 37%. Таким чином, використаний медиками розчин за складом близький до цього алкогольного напою.

Зазначене дослідження опубліковано на сайті BioRxiv, яким біологи користуються для публікації своїх робіт перед тим, як вони потраплять в престижні наукові журнали. Роботи, опубліковані на BioRxiv, не проходять рецензування. Вони перевіряють лише наявність образ/ненаукової інформації, плагіату та матеріалів, які можуть становити ризик для здоров’я або біобезпеки.