У світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу, – ВООЗ

На сьогодні у світі розробляються щонайменше 20 вакцин проти коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на CNBC.

«Всесвітня організація охорони здоров’я працює з вченими всього світу над не менше як 20 різними вакцинами проти коронавірусу», – заявила технічний керівник програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій доктор Марія Ван Керхове на прес-конференції в штаб-квартирі організації в Женеві. Деякі з них проходять клінічні випробування в рекордні строки – всього через 60 днів після секвенування гена.

«Прискорення цього процесу дійсно воістину драматичне з точки зору того, що ми можемо зробити, спираючись на роботу, яка почалася з SARS, яка почалася з MERS і тепер використовується для Covid-19», – зазначила Ван Керхове. Представники ВООЗ попередили, що вакцини ще далекі від того, щоб бути доступними для громадського використання. За словами провідних вчених клінічні випробування і схвалення безпеки, необхідні для випуску працездатної вакцини на ринок, можуть зайняти до 18 місяців.

Доктор Майк Райан, виконавчий директор програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій, сказавши, що випробування необхідні, оскільки є лише одна річ найнебезпечніша вірусу – і це погана вакцина. «Ми маємо бути дуже, дуже, дуже обережними під час розробки будь-якого продукту, який ми потенційно збираємося запровадити більшій частині населення світу», – сказав він, додавши, що перші випробування вакцини на людях, які почалися цього тижня у США, були «безпрецедентними за швидкістю».

Як зазначив доктор Райан, цього б ніколи не сталося, якби Китай та інші країни не поділилися генетичною послідовністю Covid-19 з іншою частиною світу. Станом на другу половину дня 21 березня у світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.